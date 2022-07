Ha transcurrido prácticamente una cuarta parte del Apertura 2022 y Chivas continúa sin conocer la victoria en el torneo, además de que solamente ha anotado un gol tras 360 minutos jugados; sin embargo, la confianza y el buen ánimo continúa imperando dentro del redil, por lo que un jugador considera que aún pueden componer el rumbo.

Antes del arranque de la jornada 5, misma que se disputará a media semana, el Guadalajara marcha en el lugar 16 de la competencia con solamente tres puntos, consecuencia de tres empates y un descalabro tras cuatro fechas jugadas; sin embargo, confían en mejorar su rendimiento para ser un protagonista del balompié nacional.

Es por eso que el mediocampista del Rebaño, Roberto Alvarado, aseguró que aún no tiran la toalla y seguirán trabajando para cumplir con las metas trazadas desde pretemporada, por lo que percibe posibilidades de alcanzar hasta la Final del Apertura 2022 pese al mal arranque de torneo, situación que le atribuye ligeramente a que no los ha acompañado una dosis de fortuna.

“No hemos tenido quizás esa suerte, veo a los compañeros en los entrenamientos y dejan todo, en los partidos también y queremos buscar el resultado pero al final no se nos ha dado. Vamos a tratar de cumplir los objetivos que tenemos para este torneo, todavía queda cierto recorrido y me mentalizo con este equipo en la Final, levantando un título, lo que quieren todos los chivahermanos de corazón”, aseguró en entrevista con TV Azteca.

El sueño del Piojo en Chivas

El mediocampista está comprometido con la institución rojiblanca, por lo que reiteró su sueño de ser un referente histórico de la institución: “me gustaría convertirme en alguien importante para el equipo, alguien que en un futuro pueda ser ídolo para la afición. A veces siento que me falta soltarme un poco más, me falta ese poquito de confianza para soltarme al máximo, pero poco a poco voy sintiendo esa confianza, cada vez físicamente me voy sintiendo mejor y quiero mostrar mi mejor versión aquí en Chivas, lograr cosas importantes y ¿por qué no? en algún futuro ser un ídolo y un histórico de Chivas”, concluyó.

