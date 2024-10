Hay momentos donde el plantel llega a un límite, independientemente del entrenador que tengan en turno. Eso parece pasar en Guadalajara, donde los futbolistas no han sido capaces de ganar el campeonato de la Liga MX desde el cada vez más lejano 2017.

Una vez que la directiva del Rebaño Sagrado confirmó a Arturo Ortega como el entrenador del equipo lo que resta del Apertura 2024, un exfutbolista de Guadalajara, Juan Francisco Palencia, dejó en claro que el principal problema del equipo pasa por la falta de talento entre sus integrantes.

¿Cuál es el problema de Chivas?

“El entrenador es tan bueno como son tus jugadores. Me parece que la directiva no ha hecho unos fichajes adecuados para lo que es importante el equipo de Guadalajara en la Liga MX. Mucha de esta culpa la tiene la directiva, por no contratar jugadores que realmente sean del nivel del equipo. De la gente que contrataron, los que han jugado son (Cade) Cowell y Chicharo (Hernández) no han podido”, comentó el Gatillero Palencia en Fox Deportes.

En la misma mesa, opinó el exfutbolista Mariano Trujillo, quien dejó en claro que la directiva en muchas ocasiones negocian con más complicaciones que el resto de la liga sabedores que sólo pueden contratar futbolistas mexicanos.

“Tuve la oportunidad de llegar a Chivas en tres oportunidades y no se dio por lo económico. Hay formas, para muchos futbolistas el proyecto Guadalajara no es atractivo. Es un proyecto inestable”, analizó Trujillo.

De momento las Chivas están bajo las órdenes de Alejandro Ortega y lo estarán por lo que resta del campeonato. Será hasta el próximo torneo cuando la directiva esté pensando en un sustituto de peso para ocupar el lugar que dejó vacante Fernando Gago.