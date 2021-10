Jugadores que se irán de Chivas si Michel Leaño se mantiene como técnico

La realidad es que Marcelo Michel Leaño no la ha pasado nada bien como director técnico de la Chivas de Guadalajara, ya que apenas suma un punto de nueve posibles y la ola de críticas no se han hecho esperar por la falta de buenos resultados y también porque no han marcado gol desde su llegada, por tal motivo hay jugadores que ya piensan en irse de la institución si por alguna razón el joven entrenador se mantiene en el cargo para el futuro.

El timonel interino vive en la incertidumbre semana a semana, pero no se descarta que se mantengan en el Rebaño Sagrado a petición del propietario Amaury Vergara, en caso de que cierre de la mejor manera este Torneo Grita México Apertura 2021 y esto abriría la puerta para que varios elementos pidan su salida con la intención de buscar más minutos en otro equipo.

Según información de Tv Azteca, los elementos jóvenes que no han sido considerados por Leaño en sus tres partidos dirigidos ni para salir a la banca, estarían viviendo sus últimos días en Guadalajara, ya que fueron de los futbolistas que recibieron oportunidad con Víctor Manuel Vucetich y aunque no jugaban con regularidad, al menos salían a la banca.

Pavel Pérez (Imago 7)

Los jugadores que se irán de Chivas

Aunque el director deportivo, Ricardo Peláez está buscando con urgencia al nuevo entrenador del cuadro tapatío, la realidad es que aún no tiene a alguno amarrado y esto le va dando oportunidad a que Michel Leaño siga en el banquillo, sin descartar que tambien se quede para el Torneo Clausura 2021.

Por ello, Deivoon Magaña, Jesús Orozco, Pavel Pérez, Juan de Dios Aguayo y Alejandro Organista serían los jugadores que ya no seguirán en Chivas, pues han perdido protagonismo en el equipo y dejaron de ser considerados para intentar contribuir con el primer equipo, por lo que buscarán acomodarse de manera definitiva en el Tapatío de la Liga de Expansión o en algún otro club interesado en sus servicios.