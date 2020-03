"Jugar contra el Atlás era un partido más": Ramón Morales

El pasado sábado se disputó otra edición del Clásico Tapatío entre las Chivas del Guadalajara y el Atlas donde los rojiblancos salieron por la puerta grande al llevarse el triunfo del Estadio Jalisco con marcador de 2-1.

Acerca de este partido, un clásico que tiene más de 100 años de existencia en el futbol mexicano habló Ramón Morales.

☎️En vivo en #territoriochiva Ramón Morales.



“A mi me motivaba más el partido contra América. Para mi contra Atlas era un partido más porque no estabas en la ciudad. Pero cuando estás ahí ese partido también es otra cosa.”#LaVozDelFutbol pic.twitter.com/TDkDrBaUhL — W Deportes (@deportesWRADIO) March 9, 2020

“A mi me motivaba más el partido contra América. Para mi contra Atlas era un partido más porque no estabas en la ciudad. Pero cuando estás ahí ese partido también es otra cosa.”, expresó el ex rojiblanco para W Deportes.

Sin dudas que no hay comparación entre el Clásico Nacional frente al América y el Clásico Tapatío frente al Atlas ya que el primero es el partido más importante del futbol mexicano y uno de los más grandes del mundo.

También hay que resaltar que históricamente el Atlas no ha podido establecer una rivalidad competitiva con Chivas a diferencia del América así que Morales no debe ser el único en pensar de esta manera.