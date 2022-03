El banquillo de Chivas ha sido considerado una bomba de tiempo durante desde hace muchos años debido a que pocos entrenadores han logrado consolidarse como timoneles del club más importante de México; sin embargo, solamente uno tenía peores números que Marcelo Michel Leaño tras 20 duelos dirigidos.

Durante la última década, es decir, desde el Clausura 2012, en el Guadalajara han desfilado en total 15 entrenadores distintos; sin embargo, solamente siete han podido llegar a 20 partidos dirigiendo al Rebaño, los ocho restantes no llegaron a esa cifra debido a sus malos resultados y fueron despedidos antes.

De los timoneles que han llegado a las dos decenas de duelos dirigidos sobresalen Matías Almeyda, José Manuel de la Torre, Víctor Manuel Vucetich, entre otros; aunque, Marcelo Michel Leaño es el segundo peor entrenador en esa cantidad de duelos dirigidos, ya que el ‘Ajedrecista’ solamente presume una efectividad del 38.33 por ciento. El de peor rendimiento fue Benjamín Galindo con el 33.33 por ciento.

Históricamente la paciencia no es una de las cualidades que se manifiesten constantemente en Chivas, ya que Jorge Vergara era un directivo que exigía resultados casi inmediatos ya sea en funcionamiento y en victorias, por lo que si no se conseguía eso no titubeaba en concluir el proceso de algún entrenador sin importar la jerarquía del estratega en el balompié nacional.

ENTRENADOR DIRIGIDOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS EFECTIVIDAD Marcelo Michel Leaño 20 5 8 7 38.33 Víctor Manuel Vucetich 20 9 7 4 56.66 Luis Fernando Tena 20 8 6 6 50 José Saturnino Cardozo 20 8 5 7 48.33 Matías Almeyda 20 6 8 6 43.33 José Manuel de la Torre 20 8 7 5 51.66 Benjamín Galindo 20 4 8 8 33.33

¿Cómo le fue a Benjamín Galindo?

La directiva del Rebaño trató de ser paciente con el proyecto del ‘Maestro’ dándole más de un torneo para que pudiera comenzar a entregar resultados positivos, dirigiendo en total 22 encuentros hasta que agotó la paciencia de Jorge Vergara quien lo despidió con un balance de 4 ganados, 8 empates y 10 derrotas.

