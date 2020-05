La razón por la que Fernando Beltrán estuvo muy cerca de salir de Chivas

Fernando Beltrán es uno de los talentos jóvenes más importantes que tiene el plantel de las Chivas de Guadalajara y con Luis Fernando Tena ha tenido la oportunidad de mostrar todas sus habilidades, al punto de ser una de las piezas imprescindibles de esta versión 2020 del Rebaño Sagrado.

Pero para Beltrán no todo ha sido color de rosas en Verde Valle y en algún momento se planteó la posibilidad de buscar nuevos horizontes para su carrera ya que el cuerpo técnico comandado por Tomás Boy no le permitía mostrarse.

"Después de que Matías salió del equipo la situación fue difícil para mí, porque hubo dos cambios de técnicos y uno me toma un poco en cuenta y el otro no (Tomás Boy). Quería salir del club, no por no estar contento, sino por no tener minutos”, declaró Beltrán para ESPN.

El mediocampista de 21 años de edad está muy contento con el trabajo del Flaco Tena ya que este le brindó la confianza de poder jugar fiel a su estilo y eso lo ha ayudado a elevar su rendimiento.

“Estaba disfrutando mucho. Estábamos tomando mucha confianza, tenía buenos partidos. Juego libre, suelto y lo que sé hacer. Me cayó bien la llegada del profe y me ha ayudado a crecer dentro del campo”, concluyó.