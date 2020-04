La resolución de la FIFA para evitar el vencimiento de contratos en las Chivas de Guadalajara y la postergación del mercado de transferencias en la Liga MX

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol y Asociados (FIFA), refirió que los clubes en todo el planeta deberán acatar la propuesta que publicaron este martes en un comunicado de emergencia, para extender los vínculos con sus jugadores y así evitar el vencimiento de los contratos fechados en junio y la postergación obvia del mercado de transferencias.

El boletín del organismo que rige el deporte en todo el mundo refirió que "tras la interrupción sin precedentes en todos los niveles del fútbol, causada por el COVID-19, la FIFA ha trabajado en una serie de recomendaciones y directrices para abordar algunos de los problemas prácticos que surgen de esta pandemia, especialmente con respecto a los contratos de jugadores y el sistema de transferencia en general. Esto se ha realizado en consulta con un grupo de trabajo presidido por el vicepresidente de la FIFA y presidente del comité de partes interesadas del fútbol de la FIFA, Vittorio Montagliani, e incluyendo representantes de clubes, jugadores, ligas, asociaciones nacionales y confederaciones".

Infantino señaló que "la pandemia del COVID-19 ha cambiado claramente todo en torno al fútbol para esta temporada. Entonces, la FIFA, junto con las partes interesadas, ha presentado algunas ideas prácticas y propuestas para abordar estas nuevas circunstancias. Si bien esto no resolverá todos los problemas, debería servir para brindar estabilidad y claridad al fútbol en el futuro inmediato. Esperamos que este esfuerzo pueda proporcionar un ejemplo positivo de cómo el fútbol puede unirse y mostrar solidaridad y un espíritu de compromiso para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Pero antes que lleguen estos tiempos, una cosa debe estar clara para todos, especialmente ahora: la salud es lo primero, mucho antes del fútbol".

A continuación se muestra un resumen de las principales directrices aprobadas, referidas en el boletín de la FIFA y que espera se sigan en todo el mundo:

Vencimiento y comienzo de contratos de jugadores: Los contratos de jugadores finalizan generalmente cuando termina la temporada, con una fecha de culminación que coincide con el final de la temporada. Con la suspensión actual del juego en la mayoría de los países, ahora es obvio que la temporada actual no terminará cuando estaba programado. Por lo tanto, se propone extender los contratos hasta el momento en que la temporada realmente termine. Esto debe estar en línea con la intención original de las partes, cuando se firmó el contrato y también debe preservar la integridad y la estabilidad deportiva. Un principio similar se aplica a los contratos que comenzarán cuando arranque la nueva temporada, lo que significa que la entrada en vigor de dichos contratos se retrasa hasta que la próxima temporada realmente inicie.

Acuerdos de empleo de fútbol que ya no se pueden realizar: La pandemia de COVID-19 claramente ha tenido un gran impacto en los ingresos de los clubes, sobre todo porque los partidos no se pueden jugar. El fútbol, como otros sectores de la economía, tiene que encontrar soluciones justas y equitativas adaptadas a estas circunstancias, con la esperanza de proteger los empleos y lograr un equilibrio justo y razonable de intereses entre jugadores y clubes. En consecuencia, la FIFA alienta firmemente a los clubes y jugadores a trabajar juntos para encontrar acuerdos y soluciones durante el período en que se suspende el fútbol. Si bien depende principalmente de las partes relevantes a nivel nacional para encontrar soluciones que se adapten a las circunstancias de su país, la FIFA recomienda analizar todos los aspectos de manera imparcial, incluidas las medidas gubernamentales que existen para apoyar a los clubes y jugadores, si el pago debe diferirse o reducirse y qué cobertura de seguro puede existir. Si las partes no pueden ponerse de acuerdo y, como consecuencia, los casos llegan a la FIFA, los factores a examinar incluirán lo siguiente: si hubo un intento genuino por parte del club de llegar a un acuerdo con los jugadores; cuál es la situación económica del club; la proporcionalidad de cualquier ajuste a los contratos de jugadores; la posición de ingreso neto de los jugadores después de cualquier ajuste de contrato; y si los jugadores han sido tratados por igual o no. De esta manera, la FIFA espera poder encontrar soluciones que sean justas y equilibradas para ambas partes.

Mercado de transferencias: Con respecto a la ventana de transferencia es necesario ajustar la posición reguladora a las nuevas circunstancias. En consecuencia, la FIFA será flexible y permitirá que el lapso de transferencia se muevan para que caigan entre el final de la temporada por terminar y el comienzo de la nueva. Al mismo tiempo, la FIFA intentará garantizar, cuando sea posible, un nivel general de coordinación y también tendrá en cuenta la necesidad de proteger la regularidad, la integridad y el buen funcionamiento de las competiciones, para que los resultados deportivos de cualquier torneo no sean injustos.

Puedes encontrar más antecedentes y detalles sobre las directrices aprobadas por la Mesa del Consejo en el documento COVID-19: Asuntos Regulatorios de Fútbol.