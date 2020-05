Las tentadoras ofertas de Monterrey que Matías Almeyda rechazó por su amor a Chivas de Guadalajara

El argentino Matías Almeyda, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara y actual timonel del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), reveló en una entrevista que durante el pasado año lo intentaron seducir un par de ofertas provenientes de Monterrey para volver a la Liga MX, pero las rechazó por su confesó amor a los rojiblancos y su compromiso vigente con los californianos.

El ex entrenador del Rebaño Sagrado, quien los guió a su último título en 2018, se convirtió en la primera opción de los regiomontanos para sustituir al despedido técnico uruguayo Diego Alonso e incluso, se especulaba que el alto mando de Rayados analizaba pagar su cláusula de recisión de contrato por cuatro millones de dólares para sacarlo de San Jose y que lo regresaría a la Liga MX, pero no se concretó en esa oportunidad.

Almeyda reveló el interés de Monterrey en contratarlo

El "Pelado" Almeyda, en una entrevista exclusiva con el programa Pelota Querida, confesó que no fue la primera ocasión que lo buscó la directiva regiomontana, sino que "fue la segunda vez que no pude ir. La verdad, que es un gran equipo, con hermosas instalaciones, con un gran estadio y sabía que iba a jugar el Mundial de Clubes. Pero bueno, yo estoy comprometido acá (Earthquakes) con los jugadores. A veces, cuando nos echan nos duele y está mal cuando los técnicos se van así, entonces no es mi estilo ese".

El argentino reveló que una de las cosas que más le seducía era precisamente jugar ese Mundial de Clubes (2019), algo que se le negó un año antes con la organización tapatía al salir por diferencias con el entonces directivo José Luis Higuera, cuando ya había conseguido el título de la Concacaf y el boleto a ese torneo en 2018, por lo que afirmó que "fui un agradecido y soy un agradecido con esa gente que tuve la posibilidad de hablar. Obviamente, que la propuesta era muy linda, pero bueno, muchas veces no se puede todo lo que uno desea en ese momento. Iban a jugar el Mundial de Clubes, que era muy importante para mí, pero nosotros estábamos en pleno campeonato y mi cabeza está acá".

Almeyda reconoce que su nombre estará por siempre ligado a la institución tapatía y durante la entrevista con el programa Pelota Querida desde el aislamiento sanitario en su hogar de California, reiteró que "Chivas me dejó un tatuaje y se quedó grabado al corazón. Chivas está en mi corazón. Lo que yo viví ahí va a ser por siempre. Soy un agradecido y hoy soy un hincha más: los miro y deseo lo mejor. Tienen un gran técnico, el apoyo de Amaury en esta nueva etapa de su vida y creo que lo va a hacer bien. Ya lo está haciendo y lo va a hacer muy bien".