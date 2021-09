Liga MX: así le fue a Chivas sin la presencia de Alexis Vega

Las Chivas de Guadalajara ya son las principales damnificadas por las ausencias de los futbolistas que participan en la Liga MX y que fueron convocados por Gerardo Martino para ser parte de la Selección de México, en las primeras tres jornadas del Octagonal de las Eliminatorias Concacaf para la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022. Porque, Alexis Vega, por una lesión que sufrió en su tobillo derecho, se perderá parte del fixture del Torneo Grita México A21.

Si bien la preocupación es natural, dado que el Rebaño Sagrado no podrá contar con una de sus principales figuras, el antecedente indica que a los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, en un alto porcentaje, no le fue nada mal las veces que no pudo contar con el atacante de 23 años, en compromisos correspondientes al certamen de la primera división.

El archivo traslada a las dos primeros cruces del inicio del proceso del Rey Midas en las Chivas de Guadalajara, por la quinta y sexta fecha del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Primero fue triunfo 2 a 1 sobre Atlético San Luis y después derrota 1 a 0 con Deportivo Toluca. Alexis Vega no pudo estar a disposición ante los potosinos porque que había sido expulsado en el encuentro de la jornada cuatro contra los Bravos de Juárez y tampoco con Los Escarlatas por una sanción interna disciplinaria.

Imago7

Hasta aquí, uno y uno. Pero la balanza se inclina en el momento de la Liguilla de la competencia anteriormente mencionada. Chivas derrotó a Necaxa en el Repechaje y al América en la ida y vuelta de los cuartos de final de la Fiesta Grande, sin el futbolista, que había sufrido una lesión en una práctica con la Selección de México que se preparaba para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y los últimos cotejos en lo que no pudo estar, fueron, justamente, por su participación en el campeonato en el que el Tri se llevó la Medalla de Bronce. En ese lapso, Chivas venció a Puebla, empató con Juárez y cayó con Atlético San Luis. Por lo tanto, en síntesis, el saldo del equipo principal del Club Deportivo Guadalajara sin Alexis Vega es de cinco victorias, dos derrotas y un empate.