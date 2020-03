Los golazos y duelos que dejó el "juego por la equidad" de Chivas

Chivas de Guadalajara mezcló este martes a sus planteles varonil y femenil, por segundo año seguido, en el "juego por la equidad" que terminó con el equipo rojo superando 2-1 al morado en el Estadio Akron, donde los tapatíos nos regalaron goles hermosos y duelos inesperados, además compartieron, generaron conciencia y demostraron que todos somos iguales.

Luis Fenando Tena y Ramón Villa Zevallos, entrenadores de los equipos varonil y femenil del Rebaño Sagrado, eligieron su once inicial con los porteros titulares de su rival. Tena inició con Blanca Félix y Villa Zevallos eligió a Toño Rodríguez. Algo que no ocurrió con los capitanes, luego que Molina no apareciera como titular y fuese Hiram Mier el responsable. Mientras que en el bando morado, Tania Morales portó la cinta.

Chivas Morado inauguró el marcados apenas en el sexto minuto con una joya colectiva que inició Fernando Beltrán por la banda derecha con un centro preciso que Javier Eduardo "Chofis" López desvió con un "taconazo" de lujo para que Yashira Barrientos definiera cruzado de pierna diestra, para batir a Toño Rodríguez.

¡El equipo Morado se pone al frente! �� Revive la jugada colectiva con la que anotamos el primer gol del #JuegoXLaEquidad pic.twitter.com/MPlARPt1Yc — CHIVAS (@Chivas) March 10, 2020

Tres minutos más tarde (9') apareció el empate para Chivas Rojo, luego que un gran cambio de banda de Dieter Villalpando de izquierda a derecha le permitiera a Sebastián "Chevy" Martínez recibir en el área y conseguir un tiro potente ante la llegada de dos marcadores que a la portera Blanca Félix no alcanzó a desviar.

¡Llegó el empate del Rojo! �� Con esta jugada entre @ditervilla y 'Chevy' Martínez se iguala el #JuegoXLaEquidad pic.twitter.com/KG2ykBkqnN — CHIVAS (@Chivas) March 10, 2020

���� Termina un entretenido primer tiempo del #JuegoXLaEquidad con CLARA hegemonía del Rojo ���� pic.twitter.com/in4BslUfjt — CHIVAS (@Chivas) March 10, 2020

El gol que marcó la diferencia en el marcador a favor de Chivas Rojo llegó en el comienzo de la segunda parte (26'), cuando Jesús Molina abrió a la izquierda para un gran centro de María Sánchez que Sebastián "Chevy" Martínez conectó adentro del área para batir a Raúl Gudiño.

¡TOMA ESO CHIVAS MORADO! �� Así la puso @Maria17_7 para el doblete del 'Chevy' y regresarnos la ventaja pic.twitter.com/K7PMVrwpc0 — CHIVAS (@Chivas) March 10, 2020

Anotó más goles el equipo rojo, pero HOY GANAMOS TODOS ����������



Con el #JuegoXLaEquidad levantamos la voz en busca de las mismas oportunidades para hombres y mujeres en cualquier ámbito.



¡DALE, REBAÑO! ⚽️���� pic.twitter.com/qQpLjrFrN6 — CHIVAS (@Chivas) March 10, 2020

Luego del encuentro, todos los integrantes de las plantillas varonil y femenil de Chivas compartieron un almuerzo en las instalaciones del Estadio Akron.

Después del #JuegoXLaEquidad nos quedamos a comer juntos en el estadio ��������



Provecho, ChivaHermanos ✌️ pic.twitter.com/tFE42EGyT1 — CHIVAS (@Chivas) March 10, 2020