Para el gremio del futbol mexicano, no hay un solo argumento para creer en que Marcelo Michel Leaño está en el banquillo del Club Guadalajara por sus cualidades como estratega, sino por su cercana relación con el dueño Amaury Vergara, pues esto fue lo que señaló el técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, con quien trabajó cuando ambos coincidieron en los Tecos de la UAG hace varios años.

El “Piojo” tocó el tema de Leaño argumentando que lo recuerda como una excelente persona con ganas de superarse, pero en el ámbito directivo, razón que aumenta su sorpresa de verlo como director técnico del Rebaño Sagrado, pues considera que esta labor la tienen debido a que es amigo del propietario del conjunto tapatío, ya que desde su punto de vista no desconfía que sea lo que necesita la institución.

“Me ha sorprendido Marcelito, porque con nosotros era directivo en Tecos, y de repente te encuentras con que va a dirigir a Necaxa en primera división; me parece que se fue preparando con los técnicos que estuvo. Ahora que han buscado un relevo, no sé si pensaron ‘bueno, que termine el torneo buscaremos a un técnico con más tranquilidad’ Marcelito lo está haciendo bien”.

“No lo sé si lo vayan a dejar o no, no sé si sea la estampa de técnico para un equipo tan importante como Chivas. Él tiene una gran relación con Amaury, por eso está ahí. Entonces no sé, tendrá que ganársela Marcelo. Si se mete a la liguilla podría estar entre los candidatos para quedarse en el banquillo el siguiente torneo”, comentó Miguel Herrera en entrevista para Fox Sport.

Chivas busca boleto a la Liguilla

El Rebaño Sagrado tiene la misión complicada de calificar a la Liguilla al sumar 19 unidades con dos partidos por delante, es decir, seis puntos más en disputa, su siguiente duelo será mas que complicado contra los Tigres del “Piojo” el sábado en la cancha del “Volcán” y cerrarán la campaña el viernes 5 de noviembre visitando a Mazatlán. Los rojiblancos necesitan al menos cuatro unidades para amarrar el boleto al Repechaje.