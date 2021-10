¿Sigue castigado? Alexis Vega está fuera del partido ante Cruz Azul

Las Chivas de Guadalajara no tienen mucho margen de error en lo que resta del Torneo Grita México Apertura 2021, por ello pretenden jugarse una de sus últimas fuertes frente a Cruz Azul en este compromiso de la Jornada 15 que se realizará la noche del 23 de octubre en el Estadio Akron, donde los rojiblancos acusarán la sensible baja de Alexis Vega, quien sigue lesionado del tobillo izquierdo y el club informó que el cuerpo médico prefirió darle descanso.

No obstante, el tema del Gru llama la atención porque este viernes se filtró la supuesta boda del atacante del Rebaño Sagrado, quien se habría casado el domingo anterior tras el triunfo sobre Toluca, razón por la que viajó a Tijuana pero no vio actividad, como una medida disciplinaria por parte de Ricardo Peláez, según indicó el diario Récord, pero para este duelo contra Cruz Azul, que es de vital importancia en las aspiraciones de los tapatios, tampoco verá actividad, por lo que las suspicacias continúan alrededor de Alexis Vega.

"Alexis Vega no fue considerado para este partido, en una decisión conjunta de la Dirección de Ciencias del Deporte y el Cuerpo Técnico, ya que el delantero continuará con su proceso de recuperación, con el objetivo de que esté al 100% en los próximos compromisos", fue lo que publicño Guadalajara al dar a conocer la lista de convocados para enfrentarse a La Máquina.

Imago 7

El estratega Marcelo Michel Leaño echará mano de sus mejores hombres para este compromiso para el cual apenas tuvieron unos cuantos días de entrenamiento, luego del doloroso empate a media semana con los Xolos de Tijuana 0-0, con lo que buscan un respiro ante los cementeros tretando de seguir con el boletoen mano para la Reclasificación.

Ángel Zaldívar fungirá como el centro delantero, pese a que ha dejado de marcar desde el duelo ante Necaxa, aunque suma tres tantos en la campaña. Es por ello que Leaño realizará algunas modificaciones en busca de acabar con esa sequía de gol, pues de los cinco partidos que ha dirigido solamente suma un triunfo, dos empates y dos descalabros, pero en cuatro de estos encuentros los rojiblancos no han anotado.

Los convocados de Chivas vs. Cruz Azul

Porteros: Raúl Gudiño, Miguel Jiménez.

Defensas: Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Alejandro Mayorga, Antonio Briseño, Carlos Cisneros.

Medios: Sergio Flores, Jesús Molina, Eduardo Torres, Fernando Beltrán, Cristian Calderón, Isaac Brizuela.

Delanteros: Jesús Angulo, Uriel Antuna, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros, César Huerta, Oribe Peralta.