Nueva fiesta en Chivas deja mal parado a Alexis Vega: ¿Quiénes estuvieron presentes?

La situación se vuelve a poner cuesta arriba para la directiva de las Chivas de Guadalajara, luego de que se filtrara la verdadera razón por la que Alexis Vega no vio actividad en el duelo ante Xolos de Tijuana que para nada tuvo que ver con su lesión en el tobillo izquierdo, pues se trató de una nueva fiesta donde se vio involucrado el delantero, quien al parecer contrajo nupcias el domingo anterior.

En la columna del Francotirador del diario Récord se ventiló una aparente fiesta con varios elementos del Rebaño Sagrado después del triunfo ante Toluca 2-0 por la Fecha 13 del Torneo Grita México Apertura 2021, la cual se debió al casamiento del Gru y aunque algunos de los futbolistas asistieron a la ceremonia en su tiempo libre, el problema se presentó al día siguiente.

La información asegura que el capitán Jesús Molina intercedió con el estratega Michel Leaño para que se modificara el horario del entrenamiento del lunes y que de esta manera se hiciera por la tarde y no en la mañana como acostumbran, a lo que el timonel accedió, pero aún con esto Vega nunca se apareció en la práctica en una clara muestra de que terminó “muy enfiestado”.

Imago 7

Al parecer esto le traerá una sanción interna, pero la dirigencia deportiva encabezada por Ricardo Peláez decidió convocarlo para el duelo ante Tijuana sin la oportunidad de jugar: “Para no balconearlo de forma pública por su falta al código del Rebaño y para no darle chance a que se quedara a seguir la fiesta, la directiva decidió hacerlo viajar a Tijuana”.

“Organizó todo para que después del juego que tuvieron contra Toluca, en el que calentó la banca y que acabó pasaditas de las siete, pudiera contraer nupcias al fin con su pareja. Pero claro que un evento de tal talla no podía quedar sin su respectiva fiesta. Peeeerooo, pues que empieza el entrenamiento y Vega nomás no llegaba. Siguió y Alexis no aparecía. Terminó todo y del olímpico ni sus luces. La celebración estuvo buena, Vega estaba bien averiado el lunes y no se paró para entrenar por las instalaciones del Guadalajara. Y para las pulgas de Richie Peláez”, fue parte de lo que publicó el rotativo de circulación nacional.

Récord