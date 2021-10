Michel Leaño: Hay partidos buenos y malos, pero no vamos a poner pretextos

Marcelo Michel Leaño, estratega del Club Guadalajara advirtió que no hay cabida para los pretextos en su gestión, después del empate sin goles frente a Xolos de Tijuana donde no lograron marcarle al último lugar en la tabla general del Torneo Grita México Apertura 2021, sin embargo no se lamenta y ya piensa en Cruz Azul dentro de la Jornada 15 el próximo sábado.

El timonel de las Chivas no quiso hablar acerca de la incomodidad que representa jugar en la cancha de los fronterizos, debido a que es pasto sintético, pues considera que es un factor que de cualquier manera afecta a ambos conjuntos, esto luego de exlicar que no tuvieron la circulación de balón suficiente para generar las llegadas al arco que pretendían: “No vamos a poner excusas ni en la cancha ni factores externos, la cancha juega para los dos y debemos adaptarnos a eso”.

“De la tabla de clasificación, estamos enfocados en sumar de tres, el torneo está muy peleado, todos los equipos tienen posibilidades matemáticas de calificación, a excepción de uno, quizá. Eso hace que no podamos bajar los brazos, pelearemos a muerte en cada entrenamiento y en cada partido, hablar en la cancha, que es donde queremos enfocarnos”, manifestó Leaño.

Chivas ya piensa en Cruz Azul

Michel Leaño reconoció que hay partidos buenos y malos, pues todos los rivales cuentan y los encuentros no siempre van a ser iguales, por tal motivo centra sus aspiraciones en Cruz Azul en la Fecha 15, donde necesitan sacar los tres puntos para no perder su lugar en el Repechaje, aunque con una combinación de resultados y una victoria, todavía podrían aspirar a terminar entre los cuatro primeros lugares.

“Evidentemente no nos vamos satisfechos con el resultado, veníamos determinados a sacar los tres puntos para acercarnos a una zona más adelante en la tabla. Quedan tres partidos que son tres finales para nosotros, lo saben los jugadores y lo sé yo. Nuestra mente está en Cruz Azul y vamos por esa semana de siete puntos que nos acerque a la clasificación. Tenemos que mejorar, tenemos partido en tres días y nuestra mente está enfocada en eso”, explicó Leaño.