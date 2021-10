Michel Leaño reitera que no seguirá como técnico de Chivas

El estratega de las Chivas de Guadalajara, Marcelo Michel Leaño volvió a reiterar que su función es únicamente como entrenador interino, por lo que no pretende seguir en el banquillo rojiblanco más allá de lo que ha aclarado la directiva, por lo que su único objetivo es el siguiente partido que será contra los Tigres de la UANL, luego del agónico empate contra Cruz Azul 1-1 por la Jornada 15 del Torneo Grita México Apertura 2021.

En la conferencia de prensa tras el duelo que se celebró en la cancha del Estadio Akron, el timonel del Rebaño Sagrado fue contundente en su respuesta al indicar que no planea quedarse de manera permanente como entrenador, argumentando que no es un cuestionamiento que se le deba hacer a él, sino a la dirigencia encabezada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez.

“No (no voy a seguir), yo estoy únicamente pensado en Tigres, tu pregunta está más enfocada en la directiva. Al final de cuentas tuvimos una semana contra rivales importantes, tuvimos dos partidos en casa. Yo les había dicho que teníamos tres finales, hoy fue la primera y el equipo está buscando llegar de la mejor forma a la fase final, estamos mejorando, queremos mejorar más. No estamos conformes, pero estamos muy convencidos de lo que estamos logrando en la esencia de este equipo”, comentó Leaño.

Chivas no ha alcanzado el máximo nivel

Michel Leaño aseguró que bajo su gestión el Rebaño Sagrado no ha obtenido el funcionamiento deseado, pero confía en que van por buen camino para tratar de sacar un buen resultado frente a los Tigres de la UANL, donde será imperativo sumar en busca de mantenerse con vida en la lucha por un boleto a la Liguilla.

Imago 7

“En el segundo tiempo mostramos parte de la esencia de lo que pretendemos, no hemos alcanzando el máximo nivel, pero resaltó el compromiso de los jugadores y resalto que este equipo muestra que está vivo y deseoso de mejorar. Fue un partido bravo contra el campeón, trabado por momentos. Nos hubiera gustado que fuera más abierto. En el primer tiempo no tuvimos muchas jugadas al frente, pero el equipo mantuvo un orden importante, vino la jugada desafortunada (penalti), fue difícil llegar al medio tiempo abajo 1-0 porque el rival no había hecho los méritos para irse arriba en el marcador”, explicó el estratega.

Elogia profesionalismo de Alexis Vega

“Alexis no se ha logrado recuperar, es una pena que no ha podido recuperarse y estar al 100% pero ha estado dedicado a estar con el equipo, viajó con el equipo a Tijuana porque quería estar, esperamos tenerlo de vuelta para Tigres y es un jugador que sabe que contamos con él y cuenta con nosotros con todo el apoyo y esperamos que se recupere”.