¿Santiago Giménez a Chivas? El jugador de La Máquina hace fuertes revelaciones

El atacante de Cruz Azul, Santiago Giménez descartó en algún momento haber considerado la posibilidad de portar la camiseta de las Chivas de Guadalajara, aunque reconoció la grandeza de la institución argumentando que jugar con puros elementos mexicanos le da un sabor especial, esto previo al encuentro por la Jornada 15 del Torneo Grita México Apertura 2021 que se disputará en la cancha del Estadio Akron la noche de este sabado.

El goleador de La Máquina aseguró que el Rebaño Sagrado es uno de los equipos importantes del futbol mexicano, pero nunca ha pensado en que podría ser refuerzo para el futuro tapatío, pues su único pensamiento está en hacer un buen papel con La Máquina y más tarde cumplir el sueño de jugar en Europa, a pesar de que Guadalajara siempre busca sumar a su plantilla a los mejores mexicanos.

"No, nunca me he planteado jugar en Chivas, estoy al cien por ciento en Cruz Azul y de aquí brincar a Europa. Yo le tengo mucho respeto a Chivas, por la grandeza del club, juegan con puros mexicanos, es un club muy lindo, igual que Cruz Azul. Ambos tienen historia y es un partido con un sabor más rico", comentó el hijo de Christian Giménez en entrevista para ESPN.

Imago7

En cuanto al partido de esta noche donde los cementeros al igual que Chivas tratarán de sumar los tres puntos para acariciar en mayor medida la posibilidad de calificar a la Liguilla de manera directa, Giménez advirtió que saldrán a proponer desde el arranque del duelo para aumentar las probabilidades de llevarse el triunfo.

"Creo que venimos haciendo las cosas bien. Estamos peleando por entrar a los primeros cuatro, hemos perdido dos partidos y ha sido por errores nuestros y creo que estamos bien, Chivas está ahí y tenemos que salir a proponer, aunque sea su estadio", comentó Santiago Giménez quien no ha estado al nivel de la campaña anterior donde se proclamaron campeones.