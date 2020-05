Molina revela que ya piensa en lo que hará luego de retirarse: "Sin duda voy a estar relacionado a algo de futbol"

Luego de rondar durante muchos años por distintos clubes del futbol mexicano, Jesús Molina, a principios del 2019, fue protagonista de uno de los bombazos del mercado de pases del país al ser oficializado como refuerzo de Chivas.

El mediocampista, pagándole a la directiva con mucho sacrificio en el campo de juego, justificó al poco tiempo su arribo al Rebaño Sagrado. Tutelado y respaldado por su liderazgo, Molina fue premiado con el brazalete de capitán sobre el cierre del 2020.

En diálogo con Mediotiempo, Jesús, quien al día de la fecha cuenta con 32 años cumplidos, confesó que, pese a que todavía le queda mucho por dar en el verde césped, él ya piensa en lo que será su inminente retiro del futbol profesional. "Sí, empiezo a prepararme", manifestó el hombre de Chivas.

Manifestando que su deseo es ser parte de la cúpula dirigencial de algún club o encargarse de la formación de jóvenes y ambiciosos jugadores, Molina indicó: "Sin duda voy a estar relacionado a algo de futbol. Si bien es cierto me gusta más el tema directivo, director técnico me gusta, pero prefiero algo más directivo o trabajar en Fuerzas Básicas, supervisar el trabajo con los jóvenes".

"Una vez me dijo un compañero que era mejor prepararse estando en activo para tener ventaja y no a la hora que ya te retiras empezar de cero, y la idea es seguir preparando, tomar el curso para cuando me retire, espero que sea en muchos años más, 3, 4 5 años más ya tenga ese título, ya tenga la preparación", cerró dejando en claro que su idea es perder el menor tiempo posible una vez decida colgar sus botines.