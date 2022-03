La semana comienza para el Guadalajara que deberá enfrentar otro juego de alto calibre ahora cuando disputen el orgullo de la capital de Jalisco contra el Atlas, en un duelo que ha vivido grandes momentos en sus últimas ediciones y que se espera que no decepcione este fin de semana cuando se encuentren en el Estadio Jalisco.

Chivas inicia preparación para visitar a Atlas

El Rebaño dejó atrás el amargo empate frente a América el fin de semana y ahora piensa en Atlas en lo que será el Clásico Tapatío donde buscarán volver a la senda del triunfo, pues cabe recordar que solamente han ganado tres duelos en este torneo que ya lleva 10 jornadas, por lo cual es imperativo sumar de a tres en el Estadio Jalisco.

Alexis Vega sufrió un asalto a mano armada

En el podcast de Jesús Angulo, Alexis Vega explicó lo que ocurrió cuando fue asaltado en la colonia donde creció en la Ciudad de México, ya que le pusieron una pistola en el estómago para despojarlo de sus pertenencias en el 2020: "Yo veía a un wey de blanco que se venía acercando, y ya lo tuve a un metro. Pensé que me iba a pedir una foto y en eso me jala y me pone la pistola en el estómago, nunca me habían robado así. Me dice ‘dame el reloj’ y me quedé en shock. No contesto y mi tío le dice que estuviera tranquilo, hay niños. Sentí frío y mi reacción fue agachar la mirada y vi la pistola y levanté la mirada”.

Las posibilidades de que Ricardo Peláez se vaya

El director deportivo del Rebaño Sagrado no pasa por un buen momento, pues los números de Marcelo Leaño van de mal en peor, porque solo acumula cinco triunfos en 19 partidos dirigidos y el empate sin goles frente a América dejó muy mal parado su proyecto. Por tal motivo no suena descabellado que al finalizar este certamen salga de la institución.

Marcelo Leaño peligra si no vencen a Atlas

El ex atacante de Guadalajara, Eduardo de la Torre explicó que el trabajo del timonel Marcelo Leaño corre peligro si no se obtiene un buen resultado en el duelo ante los Rojingeros el siguiente fin de semana, ya que la presión partido a partido va en aumento y la afición ya está cansada de los empates.

