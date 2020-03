"Nunca quise lastimar a Germán Conti": Alexis Vega tras su expulsión con Chivas en el Clásico Tapatío ante Atlas

Más allá de la alegría del Guadalajara por su cuarta victoria en hilera en el Clásico Tapatío, Alexis Vega no se fue del todo contento por culpa de su expulsión a los 34 minutos por una infracción casual sobre el zaguero argentino Germán Conti.

Luego del triunfo 1-2, el delantero aclaró: "Me quedó el balón adelante un poquito, entonces primero pateo y después toco al jugador pero estaba muy cerquita de mí, era muy difícil sacar el pie".

El ex-Toluca argumentó: "Por ahí yo le digo al árbitro que la revise, que le pego, pero nunca fue con la intención, la revisa y obviamente en la tele se ve que le pego. Lo rozo, es cierto, le pego, pero nunca fue con la intención de lastimar al jugador".

Asdemás, Vega confesó que no tuvo una buena semana previa a nivel personal: "Jugué con fiebre, con gripe, la verdad es que no me sentía muy bien pero son partidos que nadie se quiere perder. Lamentablemente fue una noche amarga para mí, pero estoy contento con el resultado y nos vamos tranquilos a casa".

La grave sanción al ariete casi que pasó desapercibida porque cuatro minutos más tarde el silbante hizo lo propio con Hugo Martín Nervo, por lo que ambos equipos disputaron el encuentro con diez futbolistas durante el resto del encuentro.

