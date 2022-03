Las nuevas generaciones seguramente no recuerdan lo que significó Oswaldo Sánchez bajo los tres postes de las Chivas de Guadalajara. Su presencia dificultaba goles de los delanteros más letales como José Saturnino Cardozo o Salvador Cabañas, quienes eran sus acérrimos rivales, razón suficiente por la que muchos seguidores nunca le han perdonado que se haya ido de la Perla Tapatía y está animadversión seguramente dará un giro con las nuevas declaraciones del ahora comentarista.

San Oswaldo no solo era un ídolo y capitán del Rebaño Sagrado dentro de la cancha, fuera de ella era asediado por los fanáticos en todo momento. Su carisma fue parte crucial para que se ganara al público a pesar de que jugó en Atlas y América, aunque su verdadero sueño siempre fue jugar con Guadalajara y lo cumplió con creces al proclamarse campeón en el 2006 en aquella mítica final ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Ese fue el último partido que Sánchez Ibarra jugó con Chivas, ya que se manejó la versión de que no quiso seguir porque Jorge Vergara le ofrecía contrato por un año y el guardameta quería extenderlo a largo plazo, aunque en una entrevista con Toño de Valdés, el también mundialista mexicano aclaró su situación y reconoció que no fue sincero el día que se despidió de los chivahermanos.

"Me equivoqué porque debí salir a esa conferencia de prensa donde anunciaban mi salida a decir la verdad. Me dijeron que eligiera entre Tigres y Santos, yo no lo hice porque pensé que iba a regresar a retirarme a Chivas. O sea, en esa época no tenía la madurez que tengo ahora, me equivoqué, debí de salir porque así me pude haber quitado muchas mentadas de madre que los aficionados del Guadalajara me dieron", comentó Oswaldo Sánchez, el analista de TUDN.

En Chivas no le perdonaron que se fuera

Aunque un gran sector de los seguidores tapatíos le siguen profesando gran respeto y admiración por lo que hizo en los casi siete años que jugó en Chivas de 1999 al 2006, otra parte de la afición nunca le ha perdonado su salida, pues consideran que solo se fue por dinero, incluso en el primer partido que jugó con Santos en el Estadio Jalisco un gran sector del público le aventó billetes y monedas poniendo en evidencia su malestar.

