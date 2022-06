El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, ofreció una entrevista exclusiva este miércoles luego de ser anunciado un día antes por la directiva rojiblanca como el nuevo entrenador titular para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX tras superar con alta calificación su interinato en el pasado semestre y en la que habló de los objetivos que se fijó y la versión que espera mostrar ahora.

Los integrantes del plantel principal del Rebaño Sagrado reportaron este miércoles en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para cumplir con los exámenes médicos de rutina y comenzar la pretemporada rojiblanca, bajo el mando del designado ahora como titular Ricardo Cadena y su grupo de asistentes técnicos.

Cadena, durante una entrevista exclusiva que ofreció al programa Marca Claro MVS desde el Estadio Akron, comentó que "me encuentro en una etapa muy importante de mi vida, en una plena etapa de madurez. Me llega en un buen momento, me siento con la suficiente capacidad para poder guiar al equipo de la importancia de Chivas y estamos asumiendo ese compromiso".

Cadena se presentó ante la plantilla como entrenador principal (Chivas)

El ahora entrenador titular de las Chivas, tras superar con alta calificación el interinato, reveló que "francamente estoy muy feliz de arrancar un proyecto para el Apertura 2022 con la posibilidad de seguir madurando la idea futbolista y obviamente con la intención de mejorar los resultados que tuvimos el torneo anterior".

Ricardo Cadena fue presentado el martes como técnico principal (Chivas)

Ricardo Cadena, quien dejó el filial CD Tapatío de la Liga Expansión MX para asumir de urgencia el banquillo de las Chivas, afirmó que "la intención es seguir con la base del torneo pasado más las incorporaciones de las que ya se hicieron mención. Estamos con el tiempo suficiente para poder seguir desarrollando esa idea, madurarla y ofrecer una versión donde podamos darles satisfacción a nuestra afición".

Cadena tiene un plan para desarrollar en Chivas durante este Apertura 2022 (Chivas)

El timonel, exdefensor canterano del Guadalajara, tuvo palabras también para los chivahermanos y refirió que "la afición es fundamental y quiero decirles que durante el cierre del torneo sentí una respuesta muy positiva, en donde al jugador le hicieron sentir un arropo. Los jugadores perciben ese impulso y hay que agradecerles".

El timonel tuvo palabras para la afición del Guadalajara (Chivas)

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!