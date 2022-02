Roberto Alvarado no está satisfecho con lo mostrado hasta el momento con Chivas; sin embargo, admitió que le cuestan trabajo los inicios pero está convencido de que rendirá los resultados esperados, asegurando que no fue a Guadalajara a vacacionar.

“Los inicios donde esté me cuestan un poco. Es trabajar todos los días e insistir para poder llevar los partidos y entrenamientos, me voy sintiendo mejor, no es el inicio que esperaba. Quiero romperla y hacer las cosas bien, dejar la huella aquí y cosas importantes. Que no se diga que vine de vacaciones”, declaró el mediocampista.

El ‘Piojo’ confirmó que José Juan Macías viajará a León y será suplente para el encuentro del próximo sábado contra León en el Estadio Nou Camp, por lo que le demostró su apoyo al delantero y está seguro de que será determinante cuando juegue.

“Le toca estar de inicio de cambio y va a aportar al equipo, es muy inteligente y define en la cancha y puede aportar mucho”, concluyó en palabras para TUDN.

¿Cómo ha sido el paso de Roberto Alvarado en Chivas?

El ‘Piojo’ arribó al redil para este Clausura 2022 como único refuerzo para el primer equipo rojiblanco tras concretar el intercambio por Uriel Antuna, en donde Alvarado ha disputado cuatro partidos, tres de ellos de titular y ha colaborado con un gol y una asistencia.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!