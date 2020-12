Rodolfo Cota reconoció que el título con León se disfrutó más por todo lo que se habló del penal ante Chivas

Rodolfo Cota, actual portero del club León y ex integrante de las Chivas de Guadalajara, fue duramente criticado por haber ocasionado un penal en el empate 1-1 con los rojiblancos en la ida de la semifinal en el Estadio Akron, pero mencionó que esa acción no le afectó, ni lo desconcentró en su objetivo, que alcanzó la noche de este domingo tras superar 2-0 a Pumas de la UNAM (3-1) en la Gran Final y alzar el campeonato del Torneo Apertura Guard1anes 2020 de la Liga MX, por lo que reconoció que el título "se disfrutó más por todo lo que se habló".

El ex guardameta del Club Deportivo Guadalajara, quien fue uno de los pilares en el último campeonato obtenido por los tapatíos en el Clausura 2017, llegó a Guanajuato para erigirse como una de las figuras claves de los esmeraldas y tras el partido del domingo recordó que "me ha tocado la fortuna de levantarla antes (la copa de Liga MX), creo que se trabaja mucho, pero esta se nos había estado negando con todo lo que había mostrado el equipo, no solo este torneo, sino de tiempo atrás, ya tenemos dos años trabajando juntos y hoy es el reflejo de todo ese esfuerzo y se ve reflejado en por fin poder levantar un título".

Cota, quien fue duramente cuestionado y criticado por la prensa y la afición de La Fiera tras considerar que le "regaló" un penal a su ex equipo en la semifinal, aseveró que "sí, fue complicado, pero (el campeonato) se disfrutó más por todo lo que se habló, por cómo la gente sin conocerme me comenzó a atacar". El arquero esmeralda argumentó tras alzar el título que "me quedo tranquilo, porque soy una persona que siempre se ha dedicado a trabajar para hacer las cosas de la mejor manera en el club en el que me encuentre".

El portero del club León explicó, aún sobre el césped del Estadio Nou Camp de Guanajuato y tras finalizar el partido de vuelta de la Gran Final, que sus familiares fueron quienes más se vieron afectados por esa polémica generada y reconoció que "a mí no me afectó, la que sufrió fue mi esposa. Los medios sacaron ese tema en primera plana y durante varios días circuló en las redes sociales". Reconoció que "este título lo voy a disfrutar muchísimo con mi familiares, son quienes están en los momentos difíciles, cuando todo mundo se comienza a bajar del barco" y agregó que "los gritos de la gente no me causaron presión. Todas las noches, mi hijo me dijo que quería una estrella, esa es la mejor motivación que pude haber tenido".

Rodolfo Cota reconoció que el club León sufrió demasiado para conseguir su octavo título, pues en torneos anteriores desplegó un buen futbol y no pudo ganar la Liga MX, por lo que reiteró que "la realidad es que tenemos un grupo muy sano, nos podemos decir las cosas de frente".

