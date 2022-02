El partido de Chivas contra Tigres de la jornada 5 del Clausura 2022 estuvo enmarcado con ritmo mexicano. El rapero y compositor, Santa Fe Klan, estuvo presente en el Estadio Akron e inclusive jugó un rato con el balón antes del silbatazo inicial.

Ángel Quezada, verdadero nombre del artista, apareció en la cancha bien enfundado de su camiseta rojiblanca y se dio tiempo de tocar la pelota para complacer a los asistentes a las tribunas del inmueble rojiblanco.

No es la primera ocasión que el famoso rapero aparece en el Estadio Akron, ya que recurrentemente presume en sus redes sociales que acude a varios partidos del Guadalajara en donde incluso convive con aficionados en los pasillos del recinto.