La escuadra rojiblanca no quiere más problemas y por ello están trabajando a marchas forzadas.

Para Gilberto Sepúlveda no ha sido el mejor inicio del Torneo Clausura 2022 con el Club Guadalajara, luego de varios errores graves que le han costado goles y puntos al equipo, sobretodo frente a Pachuca donde puso en riesgo el arco en varias ocasiones y al final se llevaron la derrota, sin embargo la directiva confía en que su nivel irá en aumento.

La dirigencia del Rebaño Sagrado tiene contemplada en una de sus listas prioritarias, la renovación del “Tiba”, quien ha sufrido altibajos desde que debutó en el primer equipo, pero esto no será problema para que en breve le hagan un ajuste salarial y también pueda tener premios y bonos como futbolista de Primera División, ya que actualmente es de los que menos ganan en el plantel.

A pesar de los hierros que ha cometido dentro de la cancha Sepúlveda, tanto Ricardo Peláez como Amaury Vergara saben que el joven defensor necesita mayores incentivos que de alguna manera le puedan servir para concentrarse solamente en el tema deportivo y mejorar en el resto de la campaña, ya que el miércoles pasado fue expulsado en el duelo frente a Bravos de Juárez.

Según Toque Filtrado de Mediotiempo, las negociaciones ya van muy avanzadas para que el futbolista de 23 años extienda su contrato con Chivas y en el futuro tengan alguna ganancia importante si es que es pretendido por algún otro equipo, pero lo importante es que perciba un salario como jugador del Máximo Circuito.

“El Tiba tiene varios meses mal, la riega muy seguido, pero esto no ha movido la intención de la directiva rojiblanca para darle al zaguero una ayuda. Las cosas van caminando y el aumento es importante, ya va a ganar como jugador de Liga MX esperando a ver si así se pone las pilas y mejora. No es el primer aumento de sueldo para el Tiba, hace un par de años le hicieron uno y por eso viene otro, por lo que no ganará como elemento de cantera”, fue parte de lo que se publicó en dicho portal.