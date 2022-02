El artillero del conjunto rojiblanco no tiene en mente renovar su acuerdo contractual.

La noticia que nadie quería escuchar salió a luz. Alexis Vega no tiene la menor intención de seguir en las Chivas de Guadalajara una vez que termine su contrato en diciembre de este año, ya que su intención es cumplir el sueño de jugar en Europa y esto lo quiere hacer a partir del 2023.

Fue en la Octava Sports que el periodista Ignacio Suárez explicó las razones por las que el atacante del Rebaño Sagrado ya tiene en mente un plan para emigrar al viejo continente una vez que concluya su relación laboral con el equipo tapatío, por ello no se ha hecho oficial la renovación de su contrato, a pesar de que ha estado en pláticas con la directiva sin tener un desenlace feliz.

"Tuve la fortuna de ver el juego de Chivas (ante Juárez) con gente muy cercana a él (Alexis Vega), y me dicen que no va a renovar con Chivas. Él va a cumplir su contrato hasta diciembre y él está pensando ir a Europa a partir de enero del próximo año. A lo mejor estaría firmando en julio con algún equipo", fueron las palabras del famoso Fantasma.

Alexis Vega y su molestia con Ricardo Peláez

Suárez también reveló que el Gru no sostiene una muy buena relación con el director deportivo de Guadalajara, Ricardo Peláez, quien lo amenazó con dejarlo sin jugar y a su vez sin Mundial si no firmaba su renovación bajo los términos que le había planteado la dirigencia del Rebaño. Esto sería una razón más para confirmar su deseo de acabar su contrato y marcharse a Europa.

Vega suma tres goles en cuatro partidos y está convertido en el elemento más desequilibrante de Chivas en el Clausura 2022, pues fue la clave para revertir el resultado ante Juárez para llevarse tres valiosos puntos. Este sábado recibirán en el Estadio Akron a los Tigres de la UANL a partir de las 17:00 horas en lo que será el encuentro más complicado en lo que va del certamen.