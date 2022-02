Las Chivas de Guadalajara jugaron la noche del miércoles frente a Bravos de Juárez donde se llevaron triunfo 3-1, la buena noticia para los aficionados es que pudieron observar el duelo por las pantallas de la tv abierta en todo México, y será en la Jornada 5 este sábado frente a los Tigres de la UANL, cuando podrán seguir nuevamente el compromiso con la misma dinámica.

Es el mejor momento del Rebaño Sagrado en lo que va de la campaña y por ello los seguidores no quieren perderse un solo partido de su equipo, sin embargo, para su mala fortuna esto no durará por mucho tiempo, ya que en la Fecha 5 el duelo ante los felinos irá por Azteca Siete, TUDN y Canal 2, pero no volverán a este sistema de tv hasta la Fecha 10.

Y es que se debe recordar que la mayoría de los partidos como local de Chivas son transmitidos por el sietema de paga IZZI en Afizzionados, lo cual ha desatado el malestar del público tapatío porque este canal es que no se puede observar solo al contar con la contratación de un paquete con dicha empresa, sino que además requiere de un pago extra superior a los 100 pesos para poder disfrutar de los partidos de Guadalajara en el Estadio Akron.

La buena noticia, al menos por un fin de semana más es que contra los universitarios tanto Tv Azteca como TUDN tendrán en vivo el encuentro, así lo recordó el periodista David Medrano, quien explicó parte del contrato televisivo de Chivas: “El partido de Chivas contra Tigres de este sábado será el primero del torneo que se transmita en televisión abierta en las pantallas de Televisa y de Televisión Azteca. El contrato de derechos que Guadalajara tiene con Izzi establece que los duelos ante América, Cruz Azul, Atlas, Pumas, Tigres y Toluca se emitirán en televisión abierta y el del sábado es ante los felinos".

¿Cuántos partidos de Chivas irán por tv abierta en el Clausura 2022?

En este sentido, Guadalajara solamente pasará por tv abierta dos partidos de la fase regular en televisión abierta jugando en casa, porque cabe recordar que si acceden a la Reclasificación o a la Liguilla los duelos ya se podrán ver por esta señal, al menos los que se desarrollen en el Gigante de Zapopan.

Jornada 4

Juárez vs. Chivas - Estadio Kraken- sábado 5 de febrero 21:00 horas- Tv Azteca

Jornada 5

Chivas vs. Tigres - Estadio Akron- miércoles 16 de febrero 21:00 horas - Tv Azteca y TUDN

Jornada 10

Chivas vs. América - Estadio Akron- sábado 12 de marzo 21:00 horas - Tv Azteca y TUDN

Jornada 11

Atlas vs. Chivas - Estadio Jalisco- domingo 20 de marzo 19:00 horas - Tv Azteca y TUDN

Jornada 13

Toluca vs. Chivas - Estadio Nemesio Diez- 9 de abril 19:00 horas - - TUDN

Jornada 14

Cruz Azul vs. Chivas - Estadio Azteca- 16 de abril 21:00 horas - 21:00 horas — TUDN

Jornada 16

Pumas vs Chivas -Estadio Akron- 23 de abril 21:00 horas - Tv Azteca y TUDN

Jornada 17

Necaxa vs. Chivas - Estadio Victoria- 29 de abril 19:00 horas - Tv Azteca y TUDN