Las Chivas de Guadalajara siguen atravesando los mismos problemas de cada mercado de fichajes, pues no han logrado sumar ningún refuerzo y muchos de los clubes les elevan el precio cuando preguntan por sus jugadores, sin embargo, hace unas horas se informó sobre la salida de Jesús Dueñas de los Tigres de la UANL de manera libre, por lo cual entra en la lista de candidatos para aportar sus cualidades en Verde Valle.

El mediocampista que también puede jugar como lateral por cualquiera de las bandas no llegó a un acuerdo con los felinos para seguir en la institución donde militó por 13 años, por ello decidió seguir su camino fuera de la Sultana del Norte y el Rebaño Sagrado en algún momento ya había volteado su mirada hacia este multicampeón con los universitarios.

Ante la falta de caras nuevas en la plantilla de Guadalajara, Dueñas cuenta con los argumentos futbolísticos para sumar su talento al equipo dirigido por Marcelo Michel Leaño que en el Torneo Grita México Apertura 2021 donde padeció muchos problemas para confiar en sus laterales a los cuales estuvo rotando constantemente sobretodo por el lado izquierdo.

¿Qué aportaría Jesús Dueñas Chivas?

Fue en septiembre pasado cuando sonó por primera vez el nombre de Dueñas como posible refuerzo para Guadalajara, antes de que Víctor Manuel Vucetich fuera cesado de su cargo. No obstante, con Leaño las necesidades del equipo son las mismas, el capitán Jesús Molina ya no logra terminar los partidos, pues no cuenta con la misma dinámica de hace algunos años, mientras que Fernando Beltrán no se termina por ganar un lugar, mientras que Sergio Flores y Eduardo Torres son todavía jóvenes.

Dueñas es un volante mixto que se puede incorporar al frente por los costados o ser un recuperador de gran dinámica que recorre sin problemas toda la media cancha tanto para robar balones como para ofrecer salida al equipo. Además de que puede jugar como defensa por alguno de los costados y tener salida por la velocidad que lo caracteriza. El mayor problema del Rebaño es que Dueñas ha sido vinculado con los Bravos de Juárez que son dirigidos por Ricardo Ferretti.

Jesús Dueñas

13 años con Tigres

5 tÍtulos de Liga MX

3 Campeón de Campeones

1 Copa MX

1 Campeones Cup

1 Concacaf