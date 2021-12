Me da coraje, no lo voy a negar: Fernando Beltrán sobre título de Atlas

El mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán aceptó que el campeonato del vecino no cayó muy bien entre la plantilla, sobretodo porque considera que ningún otro equipo puede estar mejor que los rojiblancos dentro de la Liga MX y eso motiva a buscar una revancha en el Torneo Clausura 2022, luego de dos campañas donde apenas han ingresado al Repechaje.

El “Nene” no pudo esconder su malestar por lo que hicieron los Rojinegros, pues en la Ciudad de Guadalajara la rivalidad en muchos casos va más allá de lo que representa el Clásico Nacional contra América, es por ello que ver a uno de sus acérrimos rivales levantar el campeonato no es nada sencillo.

Beltrán indicó que esta dura lección debe servir para mejorar a todos los niveles de cara al próximo torneo con la finalidad de establecer de nuevo quién es el verdadero dueño de la capital jalisciense, ya que por el momento se deben conformar con ver a los atlistas celebrar lo que fue su segundo título por 12 que tienen las Chivas a lo largo de su historia.

"Sí, coraje, la verdad que sí, no lo voy a negar, no tengo por qué negarlo. Coraje porque no puede un equipo estar mejor que Chivas, lo que despierta no nada más a mí sino a todos es ambición, la gente también ya está cansada de venir y hacer promesas de que 'este torneo va a ser mejor', estamos muy grandes para decir esas cosas", comentó Beltrán en declaraciones para TUDN.

Hiram Mier felicita al Atlas

Por su parte, el zaguero Hiram Mier fue mas político en sus palabras y antes que todo felicitó a los vecinos por el logro tan importante, sin embargo indicó que Chivas tiene la ilusión de empezar con todo el siguiente certamen: "Reconocerles el torneo que hicieron y eso nos compromete más para regresarle esa alegría a la gente, nos hemos quedado ahí, peleando por un campeonato, tenemos ganas e ilusión, iniciar con el pie derecho, sumar puntos desde el inicio", declaró a TUDN.