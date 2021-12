Presumir dos campeonatos con dos de los equipos con mayor rivalidad en el futbol mexicano no es para nada sencillo y el kinesiólogo argentino Gustavo Witte es uno de esos héroes sin capa que fue fundamental para Alan Pulido, del Club Guadalajara, en el campeonato del 2017 cuando le auguró un gol en la Final contra Tigres de la UANL, el cual fue el inicio del camino rumbo a la estrella 12 del club rojiblanco.

Hace unos días el argentino también celebró el campeonato de Atlas, pues al ser destituido de su cargo con el Rebaño Sagrado, tras la salida de Matías Almeyda de la dirección técnica, se quedó sin trabajo hasta que recibió la oportunidad de volver a la Liga MX con Diego Cocca con los Rojinegros y hoy disfruta de las mieles de otro título.

En entrevista para La Afición, Witte no pudo ocultar su satisfacción por haber trabajado con las dos escuadras más importantes de la Perla Tapatía, sobretodo por su injerencia directa en un futbolista como Pulido, quien al final del duelo contra los felinos le regaló jersey, el cual tiene como uno de sus trofeos dentro de su oficina.

“El día antes pasé a su cuarto (Pulido), tenía una carga, lo puse a punto y le dije que metería el gol del título. Estoy feliz, puedo presumir que fui campeón de Liga con Chivas y ahora campeón de Liga con Atlas, me parece que no hay muchos que puedan presumirlo, estamos agradecidos con Diego, con Atlas que me abrieron las puertas después de lo que sucedió cuando me cortaron (Chivas). Es un momento muy lindo por lo que trabajamos en este semestre”, explicó Witte.

Se podría decir que Witte es el único personaje del futbol mexicano que estará en la historia por haber conseguido una medalla con Guadalajara y con los acérrimos rivales de la ciudad, ya que la última ocasión que habían sido campeones se remonta a 1951, es por ello que nadie más podría presumir dicho objetivo profesional.