Diego Campillo es uno de los futbolistas con mayor proyección en las Chivas de Guadalajara, pues aunque solo ha realizado Pretemporada con el primer equipo, su destino podría estar fuera de la institución para el Torneo Clausura 2022, ya que hay versiones de que sería prestado a un club de la Liga de Expansión.

Con apenas 20 años, Campillo ha sido parte fundamental del proyecto del Tapatío en la división de plata, por lo cual suena increíble que la dirigencia comandada por Ricardo Peláez decida cederlo a otro club y no darle alguna oportunidad en el Rebaño Sagrado para la siguiente campaña, sobretodo ante la falta de recursos para sumar refuerzos a la plantilla.

Campillo estuvo con el primer equipo de Guadalajara en la pasada Pretemporada bajo las ordenes de Víctor Manuel Vucetich, pero en la campaña regular no recibió oportunidades, aunque cabe señalar que la defensa central es una de las posiciones donde mejor se desempeó el conjunto rojiblanco en el Torneo Grita México Apertura 2021.

Diego Campillo jugará con Mineros de Zacatecas

Sin embargo, la capacidad de Campillo le ha valido para hacerse de un lugar en el Tapatío y con ello ha llamado la atención de otros clubes, por lo que versiones extraoficiales indican que será nuevo jugador de los Mineros de Zacatecas para la próxima campaña, antes que recibir una oportunidad en la plantilla de Michel Leaño, quien en diversas ocasiones destacó el nivel de la cantera rojiblanca pero bajo su proceso no llevó juveniles al primer equipo.

“Fui convocado al proceso previo al Premundial Sub 20 de Honduras hace un año, pero se suspendió por la pandemia; nunca me imaginé poder representar a México, lo veía muy difícil. Cuando recién llegué a Chivas veía a mis compañeros ir a Selección, para mí en ese momento era inalcanzable, pero ya que me tocó me di cuenta de que era cuestión de trabajo, ser constante, disciplinado, y del hecho de que si no estaba convocado tenía que bajar los brazos, todo lo contrario, hay que estar bien siempre en tu equipo y por consecuencia llegarán los llamados al 'Tri’. La competencia aquí en Chivas es de alta exigencia, hay 2 o 3 jugadores por posición, y aparte que son de los mejores de México, por eso tienes que hacer algo extra todos los días y a tope; en mi caso me costó mucho ganarme un lugar, cuando me esforcé más de lo necesario vi los resultados y no puedo aflojar el paso”, comentó Campillo en declaraciones para el portal oficial de Chivas hace unos meses.