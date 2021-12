Luis Romo no tiene un lugar Chivas: La verdad detrás del fichaje frustrado

Aunque en Chivas de Guadalajara vendría bien un mediocampista con el talento y dinámica de Luis Romo, es una realidad que la dirigencia rojiblanca nunca lo ha tenido contemplado como muchos pensarían, pues el futbolista de Cruz Azul, además de su alto costo, se uniría a uno de los clubes que más volantes tiene en su plantilla, empezando por el capitán Jesús Molina.

El Rebaño Sagrado acusa muchos problemas de variantes ofensivas, pues a lo largo del Torneo Grita México 2021 apenas marcaron 15 goles y eso contando el juego de Repechaje contra Puebla donde quedaron eliminados. Solo para poner en contexto, Alicia Cervantes de Chivas Femenil marcó 17 anotaciones para convertirse en la máxima romperredes de la campaña, de ese tamaño es el problema del equipo varonil.

En este sentido, Toque Filtrado de Mediotiempo explicó que Romo por el momento no tendría un lugar en Guadalajara debido a la gran cantidad de elementos en esa posición con los que cuenta el técnico Marcelo Michel Leaño, pues Jesús Molina, Sergio Flores, Fernando Beltrán, Eduardo Torres, son los futbolistas más recurrentes de los que ha echado mano el joven timonel.

Aunado a esto, Luis Romo tiene un valor de alrededor de 8 millones de dólares, una cantidad abismal para las lastimadas finanzas de Guadalajara que preside Amaury Vergara, quien en el 2019 le dio más de 35 millones de dólares en fichajes al director deportivo Ricardo Peláez y solo ha visto rentabilidad en Jesús Angulo, ya que las demás adquisiciones han quedado de deber, como Uriel Antuna y Cristian Calderón.

“Simplemente ahorita no es el momento. Romo todavía tiene contrato con La Máquina y piden 8 MDD por su carta, algo que actualmente está fuera del presupuesto rojiblanco. Otro tema es el del cupo, Chivas tiene llena esa parte del medio campo, gente de experiencia y gente de cantera con gran futuro que no quieren tapar, por eso, actualmente no es opción para el Rebaño”, fue parte de lo que publicó el portal.