El jugador de las Chivas de Guadalajara, Jesús Angulo vivió el momento más complicado de su vida cuando en septiembre pasado fue interceptado por unos hombres que lo privaron de su libertad por algunos minutos junto a su novia. A poco más de dos meses de este intento de secuestro el futbolista dio detalles de lo que sucedió aquella tarde a las afueras de un centro comercial en la Perla Tapatía.

El “Canelo” recuerda la situación como la más difícil por la que ha atravesado en sus 24 años y en el podcast “Entre Compas” explicó lo que ocurrió: "Cuando abro la puerta para que se suba mi novia, llegaron tres personas y uno ya se estaba subiendo al piloto; me agarraron por atrás y le dije que tomará la llave que no había problema, yo pensé que se habían confundido".

“La verdad pensé de todo, cuando sólo me dijeron que querían el carro, y como venía con mi novia, estaba tranquilo; trataba de verme bien, le dije que todo estaba bien y que solo querían el carro. Por un momento se pusieron nerviosos y fue cuando tuve miedo, porque piensas de todo, 'me quieren secuestrar o matar'; es una sensación muy fea, mi novia venía rezando. Es la peor experiencia que me ha pasado en la vida y a mí nunca me había pasado nada por el estilo”, abundó Angulo.

El “Canelo” reveló que gracias a que la información se publicó de manera casi inmediata, los maleantes empezaron a ponerse nerviosos y esto favoreció para que buscarán la manera de huir y “soltarlos” sin cumplir con su objetivo de quitarles el vehículo: “Ya arriba, un 'morro' nos dijo que no nos iba a pasar nada, que sólo querían el carro; no tuvieron como media hora arriba del carro y todo el rollo. Llegó un momento que se filtró la nota, muy rápido, de volada a los cinco minutos ya estaba la nota arriba y como que ellos dijeron 'mejor hasta aquí la dejamos' y nos dejaron ahí pues”.

"Ellos detuvieron el carro y se fueron corriendo; nosotros nos quedamos ahí arriba del carro, se bajaron ellos y mi novia y yo nos quedamos agachados como cinco minutos, no sabíamos qué hacer. Nos bajamos del carro y nos dejaron en una calle horizontal, corrimos hacia el Periférico y le dijimos a una persona que nos acababan de asaltar que si nos ayudaba. Mi novia paró a un carro y le dijo: ‘lo conoces, es el 'Canelo' Angulo de Chivas’; ella lo que quería era que vieran que éramos de confianza y la persona dijo que no sabía de fútbol, pero nos ayudó”, abundó Angulo.