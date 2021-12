La insistencia de las Chivas de Guadalajara por desprenderse de Uriel Antuna tiene un motivo muy fuerte, por ello buscan acomodarlo en otro club porque consideran que no tiene el profesionalismo que requiere el equipo más importante del futbol mexicano al haber cometido una indisciplina imperdonable.

En el programa Peloteros PQ que se transmite a través de YouTube se ventiló un tema que seguramente va a generar mucho ruido en el entorno del Rebaño Sagrado, pues revelaron una situación extracancha del “Brujo” que lo tiene con los dos pies fuera de Guadalajara, razón por la que en primera instancia era la moneda de cambio ideal para traer a Sebastián Córdova a Verde Valle.

“Lo de Córdova no se ha caído, sigue el estira y afloja, Marcelo lo quiere. Uriel Antuna está fuera de la institución rojiblanca por una indisciplina severa y está fuera de Chivas. Entrena con el equipo (en la Pretemporada en Barra de Navidad), pero ya le hicieron saber previo al partido ante Mazatlán y Antuna dijo que no era cierto”.

“Metió mujeres a la concentración de Chivas. Uriel Antuna cometió una indisciplina. El antecedente ya existe de Dieter (Villalpando), de Chofis (Eduardo López), del Gallo (José Juan Vázquez). Ocurrió en una concentración de local, Amaury se siente decepcionado”, fue parte de lo que mencionó el periodista Jesús Hernández en el programa antes mencionado.

Con esta revelación es un hecho que la dirigencia de Guadalajara le buscará acomodo a como de lugar fuera del equipo, pues no es la primera vez que el “Brujo” rompe el reglamento interno, ya que en diversas ocasiones fue sancionado por sus faltas al club, es por ello que la llegada de Sebastián Córdova no depende en nada de lo que ocurra con Antuna, quien ya no jugará con el Rebaño en el Clausura 2022.

Puedes ver las declaraciones a partir del minuto 57