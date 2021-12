El Rebaño Sagrado no ha logrado concretar el traspaso del jugador azulcrema y ya hay otro equipo interesado.

Hace un par de días la llegada de Sebastián Córdova al Club Guadalajara estaba más que cantanda, incluso en el mismo América ya daban como un hecho la transferencia, pero en las últimas horas se ha confirmado que hay un equipo que está muy interesado en los servicios del talentoso volante ofensivo, por lo que podría adelantarse a la directiva rojiblanca.

Los Tigres de la UANL por medio de su presidente, Mauricio Culebro dieron a conocer el deseo de contar con los servicios del jugador de 21 años que ya fue dirigido en América por Miguel Herrera, actual timonel de los felinos, lo cual pone en entredicho el deseo del Rebaño Sagrado por incorporarlo a su filas lo antes posibles.

La idea de Guadalajara era intercambiar a Uriel Antuna por Córdova, sin embargo en los últimos días los azulcremas dieron marchas atrás por el ”Brujo” ante el repudio generalizado de la afición que nunca estuvo de acuerdo con el posible fichaje, por ello no se ha hecho oficial la contratación del elemento surgido de las Águilas en Verde Valle y esto empieza a poner nerviosos a los rojiblancos.

Pero con estas declaraciones desde la Sultana del Norte se pueden complicar las negociaciones para que Chivas se haga de su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2022. En este sentido, el mismo Córdova ya había realizado una publicación en su cuenta de Instagram que ilusionó a los chivahermanos, pero ahora la situación ha cambiado porque Miguel Herrera habría metido las manos para quedarse con el talentoso volante.

“Ese tipo de jugadores siempre serán de interés, no soloTigres, de varios equipos porque es un jugador de Selección Nacional, además Miguel Herrera lo tuvo, lo dirigió por mucho tiempo y por supuesto. Tanto él (Córdova) como muchos otros siempre estarán en el radar no solo de Tigres porque es un jugador muy interesante y hasta ahorita es eso, no tenemos casos particulares, puntuales, en el momento que existan se los haremos saber”, apuntó Culebro sobre Sebastián Córdova en entrevista para TUDN.