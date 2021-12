El Club Guadalajara llegó a un acuerdo, se podría decir que de manera sencilla, con el volante ofensivo Sebastián Córdova para que se una a su plantilla de cara al Torneo Clausura 2022 proveniente del América, pero si no se hizo oficial hace unos días fue porque Uriel Antuna ya salió de la lista del América como posible fichaje y esto empieza a complicar el traspaso del talentoso volante ofensivo a los rojiblancos.

Hay una interrogante que ha empezando a circular en el gremio futbolístico nacional: ¿Qué pasará con el fichaje de Córdova? La realidad es que en el Rebaño Sagrado ya tienen todo listo para que el “Brujo” deje el plantel dirigido por el técnico Marcelo Michel Leaño, pues tienen claro que ha quedado a deber dentro de la cancha y mucho más fuera de ella. No obstante, según información del diario Récord, las Águilas ya no pretenden adquirir al "Brujo", debido al mal recibimiento que le han dado los aficionados en redes sociales.

En este sentido, si Antuna no va a las Águilas le buscarían acomodo en otro club, por lo que Córdova tiene las maletas hechas para viajar a la Perla Tapatía y formar parte de una plantilla que está urgida de variantes ofensivas como los números lo dicen en el Torneo Grita México Apertura 2021 a menos que la dirigencia azulcrema cambie de opinión y decida colocarlo en otro lado, pues el intercambio ya no es un hecho.

Antuna no aceptó primera propuesta de América

En información difundida por ESPN hace algunos días, el veloz atacante no tenía prisa en resolver su situación con América, ya que tenía la intención de que le igualaran el sueldo que percibe en Chivas, además de que también se sintió contrariado por salir de la comodida de Guadalajara para emigrar a la Ciudad de México, pero ahora todo esto queda de lado porque en la capital del país, al menos América, ya no lo quieren.

“El tema es que los capitalinos no han estado en disposición de igualar el sueldo que Antuna percibe en Chivas y esto no tiene satisfecho al extremo derecho, ya que no pretende bajarse el salario para jugar en las Águilas”, se pudo leer en el portal.

Marcelo Leaño presiona para el fichaje de Córdova

Por su parte, el técnico de Chivas, Marcelo Leaño no quita el dedo del renglón y desea que se concrete el traspaso del "10" lo antes posible, pues la realidad es que en los azulcremas ya no es considerado y antes de que otro equipo se lo lleve, el timonel tapatío espera que en breve se pueda hacer oficial su primer fichaje.