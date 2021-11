El atacante todavía del Club Guadalajara, Uriel Antuna, no ha tenido el mejor de sus rendimientos desde que arribó a la institución en el 2019, ya que bajas de juego, irregularidad y declaraciones polémicas han sido la constante más que buenos partidos y goles, por ello en este momento donde su salida de la Perla Tapatía parece prácticamente un hecho, recordamos el momento en que se “echó encima” a la afición.

Fue en abril de este 2021 cuando el “Brujo” concedió una entrevista al YouTuber español Zabalive, donde el jugador surgido de Santos Laguna tocó varios temas que indignaron a los chivahermanos, pues se encargó de anteponer su deseo de marcharse a Europa antes que lograr títulos con la camiseta del Rebaño Sagrado, lo que no cayó nada bien en el entorno rojiblanco.

A partir de ese momento el futbolista no volvió a caer del todo bien entre los fanáticos de Guadalajara, sobretodo porque su nivel vino a menos y nunca logró mostrar las cualidades que lo catapultaron al Viejo Continente donde fue adquirido por Machester City y prestado al futbol de Holanda, antes de militar en el Galaxy de Los Ángeles, de donde llegó al Rebaño.

¿Ir a Europa a un equipo que te den posibilidades y aprovecharlas o ganarlo todo con las Chivas?, fue la pregunta que le realizaron a Antuna, a lo que respondió: “Por los sueños que tengo y mi idea: prefiero irme a Europa. Estaría chido quedar en la historia de Chivas o ganarlo todo porque Chivas es enorme. Pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo, seguir sumando”.

Antuna criticó la reacción de la afición de Chivas

En esa misma charla el delantero también explicó que no entendía muy bien la reacción de los aficionados en los malos momentos de Chivas, ya que en su lugar, él decidiría apoyar en lugar de criticar: “Es un poco complicado, ya que a veces hay que ponerse de lado de los aficionados, que a veces tienen que exigir cuando el equipo no va bien, pero creo que muchas veces ellos no se ponen en nuestros zapatos, ya que los jugadores siempre queremos hacerlo lo mejor posible porque por eso nos pagan. A lo mejor estaría molesto, sí, pero eso no deja que vayan a dejar de apoyar. ¿Cómo ayudo más al equipo? Echándole mierda o seguir apoyándolo y alentándolo”.