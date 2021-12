En Chivas de Guadalajara parece que todo es un misterio, pues el director deportivo Ricardo Peláez no quiso dar los nombres de sus posibles refuerzos, tampoco la lista de transferibles, ni confirmar la llegada de Sebastián Córdova, por el contrario, en lo que si fue muy claro es en la intención de contar con elementos que tengan el deseo y la convicción de pertenecer a la institución, por ello lanzó una dura advertencia a quienes quieran salir del club.

Para el directivo de los tapatíos está muy claro que una de las misiones más importantes con las que deben conformar la plantilla para el Torneo Clausura 2022 es tener a futbolistas convencidos de que quieren estar en Verde Valle, por ello dejó abiertas las puertas a todos los futbolistas que piensen lo contrario, esto como respuesta al interés de Tigres de la UANL por llevarse a Alexis Vega, quien antes de esta conferencia de prensa, parecía uno de los intocables en el plantel que dirige Marcelo Leaño.

“Alexis tiene contrato hasta diciembre de 2022 y si se puede ir o no, yo creo que cualquier jugador en este momento puede salir, todos están con esa posibilidad. Estoy convencido de que necesitamos responsabilizar a los jugadores en la cancha. Lo que me gusta de Marcelo es que el jugador es dueño del juego, es el que ejecuta. Tengo la pelota ¿qué hago? No tengo la tengo ¿qué hago? Y creo que Marcelo se enfocó mucho en devolverle la confianza al juagador pero sobretodo hacerlo decidir en la cancha. Chivas tiene seleccionados en diferentes categorías y con este plantel ya nos llevamos a muchos técnicos”.

“No podemos tener a nadie que no quiera estar, puertas abiertas al que se quiera ir de Chivas y puertas abiertas al que venga a Chivas y quiera estar en Chivas totalmente. Estamos armando el plantel, siempre con la comunicación con presidencia. Después de un año cualquiera puede salir, estamos dispuestos a negociar con base en lo que nos beneficie y lo que nos convenga”, abundó el dirigente del Rebaño Sagrado, ponderando el estado emocional del futbolista para que esto sea clave del éxito en un futuro inmediato para una institución que suma un año sin Liguilla.

Sobre el regreso de José Juan Macías

Peláez Linares tocó otro tema con el que se ha especulado en los últimos días, pues José Juan Macías no ha recibido las oportunidades que se esperaban en Getafe, no obstante, en Chivas no han entablado ninguna comunicación con el cuadro Azulón para que JJ vuelva a Guadalajara: “Macías está prestado por un año al Getafe y no nos han notificado algo al respecto, esa es la realidad, es lo que te puedo decir de JJ Macías”.