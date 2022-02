La escuadra rojiblanca volvió al trono al superar a su acérrimo rival como no lo hacía desde el 2018.

Las Chivas de Guadalajara recuperaron en el inicio de este 2022 la cima que les corresponde como el equipo más popular del futbol mexicano superando al acérrimo rival como no lo hacia desde el 2018, según datos de una encuentra realizada por Consulta Mitofsky, donde clubes como Cruz Azul y Pumas de la UNAM completan con mucha ventaja la lista de los cuatro grandes.

El Rebaño Sagrado superó al América con apenas unas cuantas décimas, sin embargo llama la atención que a pesar de que no les ha ido muy bien en los últimos años el cariño e interés entre los seguidores sigue en aumento y con ello han logrado quedarse con la cima entre todos los clubes de la Liga MX, según la famosa encuestadora gracias a los datos que fueron publicados por el diario Récord este miércoles.

Chivas supera a las Águilas con el 19.4%, aunque la información asegura que esto se debe considerar como un empate técnico, ya que no hay una diferencia superior a los tres puntos como se estipula en este tipo de encuestas para considerar una ventaja absoluta, pero es un hecho que la popularidad de los rojiblancos ha ido a la alza.

Desde el 2018 Guadalajara no estaba por encima de los azulcremas cuando sumaba un 21.7 por 20.9 de los archirrivales, tomando en cuenta que en el 2021 no se realizó esta encuesta. Lo sorprendente es que luego de torneos como los últimos dos que han disputado los dirigidos por Marcelo Leaño, donde apenas calificaron al Repechaje y en dicha instancia las quedaron eliminados, los chivahermanos no pierden el cariño por el equipo más mexicano e importante del balompié nacional.

Los equipos que siguen por debajo de Chivas y América es Cruz Azul con el 16.4% de las preferencias y los Pumas de la UNAM como el cuarto puesto con el 9.9%. Con lo cual queda claro que los cuatro grandes siguen mostrando una superioridad muy importante en cuanto a las preferencias del público, pues a partir del quinto que son los Tigres de la UANL y que tienen el 3.7, hacia abajo, hay un mundo de diferencia.