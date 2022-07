El nuevo delantero de las Chivas de Guadalajara, Santiago Ormeño, fue confirmado este martes como refuerzo urgido del ataque rojiblanco ante la sequía de goles y en horas de la tarde ofreció una entrevista exclusiva a la cadena TUDN desde las instalaciones de Verde Valle, donde aprovechó la oportunidad para defender su elección de un dorsal histórico en redil y que lucirá durante lo que resta de este Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplieron este martes con una doble sesión de entrenamientos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para darle los toques finales a los preparativos de su próximo compromiso: frente al club León en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

Ormeño habló en exclusiva con el periodista Erick López de la cadena TUDN, desde Verde Valle y reconoció que no tuvo temor en elegir un dorsal histórico para los tapatíos, pues tomó: "El 14. Exactamente, un paquetote me aventé en la espalda, pero sé que van a salir bien las cosas... Chícharo es el Chícharo, lo admiro muchísimo y tener el 14 en la espalda en este club no es cualquier cosa, pero trataremos de acercarnos un poco".

Las comparaciones entre los delanteros no tardó en redes sociales (Twitter)

El exdelantero de León enalteció la popularidad de las Chivas y confesó que "es el equipo más popular de México y cualquier jugador mexicano, bueno los extranjeros también quisieran estar aquí, es el más popular. Creo que todos lo ven así, los demás equipos, aficionados, siempre es grato jugar contra y ahora imagínate estar aquí".

Ormeño llevaba días entrenando en Verde Valle, separado del primer equipo

El nuevo delantero del Guadalajara, quien fue rechazado en 2019 tras una prueba y se marchó a Puebla, manifestó su deseo por cambiar su pasado negativo con los tapatíos y quiere quitarse el "mal sabor de boca" a fuerza de goles, para reivindicarse y ganarse el cariño de los chivahermanos, quienes desataron los memes en redes sociales por su llegada.

Ormeño fue presentado este martes por el Guadalajara (Chivas)

