La semana pasada surgió en redes sociales una nueva polémica en el entorno de Chivas debido a que aparecieron en redes sociales algunas imágenes en donde aparecían Alan Mozo y Santiago Ormeño en un casino a unas horas de que disputaran el duelo amistoso contra Juventus; sin embargo, no serían los únicos jugadores que estuvieron en dicho lugar.

Un nuevo video salió a la luz este lunes en donde además de los dos nuevos refuerzos del Guadalajara, aparecieron otros dos jugadores, ambos canteranos, que no habían sido señalados; sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico han sido claros: no habrá sanción.

En las nuevas imágenes que surgieron aparecieron Carlos Cisneros y Lalo Torres, junto a las nuevas incorporaciones tapatías, en donde todos lucen con la indumentaria oficial de la institución de la Perla de Occidente.

“Estando hospedados en un hotel como éste, donde pasas y en el lobby está un casino yo pensé que hasta iba a haber más videos porque todos hemos caminado por ahí, mi familia y yo estábamos ahí, vino familia a saludarme y caminé por ahí, me encontré a mucha gente y me tomaron fotos, incluso me grabaron videos y pensé que iban a salir por ahí, pero bueno no me extraña”, declaró Ricardo Cadena cuando fue cuestionado sobre lo sucedido.

¿Cuándo jugará Chivas?

Después de su duelo amistoso contra Juventus, en donde los tapatíos cayeron por marcador de 2-0, el Guadalajara ya se prepara para su siguiente compromiso que tiene en puerta que será contra el Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora el próximo miércoles 27 de julio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

