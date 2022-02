El Tapatío marcha líder en la Liga de Expansión, atrayendo las miradas del futbol mexicano por el trabajo realizado por el entrenador Ricardo Cadena. El timonel aseguró que no está pensando en dirigir a Chivas por un posible despido de Marcelo Michel Leaño, pero si así lo decidiera la directiva lo haría.

“Nosotros trabajamos con un objetivo en la institución y yo me debo a ella como tal, son situaciones que no me corresponden, ni tampoco me interesan, ni estoy buscando en ese sentido. Tenemos un compromiso con la institución sabiendo que nuestra principal función es formar jugadores para el primer equipo.

“Siendo parte de la institución del grupo de entrenadores, sabemos que en cualquier momento las situaciones se derivan de otras personas o decisiones que corresponden a Primera División, Tapatío o lo que sea, estamos para trabajar y laborar en relación a lo que nos indique la institución, siempre estamos a la orden”, explicó el estratega en conferencia.

La filial rojiblanca que milita en la Liga de Expansión marcha líder general con 20 puntos tras 9 jornadas disputadas, en donde inclusive cuentan con el líder de goleo de la competencia que es Sebastián ‘Chevy’ Martínez con cuatro goles.

¿Cuándo jugará de nuevo el Tapatío?

La filial del Guadalajara también tendrá jornada doble, por lo que a media semana visitará al Tepatitlán y posteriormente, el fin de semana regresará al Estadio Akron para recibir a Correcaminos.

