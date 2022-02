La crisis que atraviesa Chivas en este Clausura 2022 tras hilvanar tres partidos con derrota provoca que comiencen a circular nombres de diferentes entrenadores para suplir a Marcelo Michel Leaño, en donde el de Matías Almeyda es el más recurrente por parte de los aficionados.

La principal diferencia entre el ‘Pelado’ y los dirigentes del Guadalajara radicó en el constante deseo del argentino de controlar toda la estructura deportiva del club, por lo que en caso de que accediera a rendirle cuentas a un superior, como el Director Deportivo, podría analizarse la posibilidad de regresarlo al redil.

“Preguntaba si es posible o no. Me dijeron ‘hay una cosa que a la directiva no le gusta y no sabe si habrá cambiado o no’. A la directiva no le gustaba el protagonismo que tenía Matías Almeyda mientras fue director técnico del Guadalajara. Matías en algún momento era el entrenador, el director deportivo y el todólogo. No se movía en Verde Valle una sola cosa sin que Almeyda autorizara. No hablo solamente del equipo, sino hasta los cancheros, gente de video.

“Dicen que tantito que ellos aflojaron la cuerda y permitieron que eso sucediera y tantito que Matías es así, a él le gusta tener control total de su entorno laboral. Si él sigue siendo así puede dificultar que sea tan siquiera opción”, explicó el reportero César Huerta en Peloteros PQ.

¿Por qué salió Matías Almeyda de Chivas?

Pese a ser el segundo entrenador más exitoso del Rebaño, la relación con la directiva que encabezaba en aquel momento José Luis Higuera fue un factor determinante para su salida, aunado a un par de torneos en los que quedó en los últimos lugares de la tabla general.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!