El Director Deportivo del Rebaño habló sobre la tarjeta roja a su jugador número ‘10’ que fue por lenguaje inapropiado, aunque no sancionaron igual a los jugadores del Puebla

Ricardo Peláez lamentó que árbitros sancionen groserías típicas de México y no las extranjeras tras expulsión de Alexis Vega

Ricardo Peláez, directivo de Chivas, lamentó la expulsión de Alexis Vega por la utilización de lenguaje inapropiado contra el árbitro; sin embargo, el ex delantero recriminó el por qué no se sancionan las groserías que son comunes en países sudamericanos, tal como sucedió el sábado contra Puebla.

"No soy partidario de las malas palabras, las voy a utilizar, ‘cabrón, puto o pendejo’ es un vocabulario muy común, ¿y la concha de tu madre?, lo que se dice, como hablan los extranjeros, que lo escuchamos adentro de la cancha en el partido de ayer, ¿eso no cuenta, no más cuentan las que conocemos de este lado?

“Cuando hay un lenguaje global, ¿esas son para motivar o también son para insultar al árbitro? No nos confundamos, porque tengo lo que me dijo el jugador y le creo, que sí utilizó una mala palabra, pero nada diferente a lo que se escucha en cualquier partido", explicó a TUDN.

El Director Deportivo del Rebaño está convencido de que las cosas se están haciendo bien en Chivas; sin embargo, la gente no lo percibirá sino hasta que los resultados positivos se manifiesten con el primer equipo.

"Hay molesta, cierta frustración, se está trabajando bien con buen ambiente, a veces la cara visible es el primer equipo, pero hay otras cosas muy importantes en esta gran institución que se han mejorado, hay estructura sólida, buen ambiente, buena comunicación, tenemos muy bien estructuradas las fuerzas básicas, vamos por buen camino, eso no se va a ver hasta que al equipo le vaya bien en lo deportivo", culminó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!