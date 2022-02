La paciencia de la afición se ha agotado con el proyecto de Marcelo Michel Leaño, quien tiene más de cinco meses en la dirección técnica del equipo y que no ha podido obtener la credibilidad de los seguidores del Rebaño Sagrado e inclusive, no ha cumplido las exigencias que le impuso Ricardo Peláez para ratificarlo en el banquillo para este Clausura 2022.

Hace unos meses, previo al comienzo de la pretemporada, el Director Deportivo dio una conferencia de prensa en donde detalló los aspectos en los que notó mejoría tras el cese de Víctor Manuel Vucetich e inclusive, sus peticiones para mantenerlo en la dirección técnica del Rebaño.

En aquella ocasión, Peláez Linares destacó la mejoría a nivel defensivo del equipo, ya que recibieron en total 13 goles en 17 jornadas; sin embargo, en este semestre esa solvencia no ha aparecido, ya que el Guadalajara ha recibido 12 goles en 7 partidos.

A partir del minuto 15 de dicha comparecencia, el directivo detalló las exigencias en donde destacó que deberían ser medibles para poder analizar el desempeño del equipo bajo su gestión:

“A Marcelo le he pedido varias cosas. Que el equipo tenga principios básicos y cuantificables, que podamos evaluar: El primero, no quiero ganar como sea. En esta institución he aprendido que una victoria no toma decisiones. Vucetich se fue cuando se ganó, a mi me ratificaron antes de la Liguilla. No se toman decisiones por un resultado sino en merecer ganar. Quiero un equipo que merezca ganar, es una de las exigencias para Marcelo.

“(Segunda) Quiero un equipo que juegue con base en las fortalezas propias y no en las debilidades del rival. Basado en lo bueno que tenemos. (Tercera) Consistente. Qué no de bandazos, quiero consistencia. No quiero dar un partidazo en el Azteca y luego perder con el último general. (Cuarta) Quiero estabilidad en alienaciones. Eso habla de la consistencia para partir de ese principio”, explicó en aquella ocasión el Director Deportivo rojiblanco.

En este Clausura 2022, el Guadalajara marcha en décimo lugar general, solamente le ha ganado a Mazatlán y FC Juárez, cayendo con equipos de mayor jerarquía. Es una de las peores defensivas del campeonato; ha modificado recurrentemente sus alineaciones, entre muchas otras críticas que han causado la desesperación de los seguidores del Rebaño.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!