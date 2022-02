Ricardo Peláez no ocupa el arbitraje como pretexto del mal torneo de Chivas, pero admite que es necesario “subir un poquito de tono”

El Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, aseguró que el Rebaño ha tratado de ser respetuoso con la Comisión de Arbitraje; sin embargo, explicó que la publicación en Twitter tras la derrota contra Puebla no se debió a él, pero sabe que por momentos es necesario levantar la voz ante las pifias de los silbantes.

"No te puedo hablar de los temas de comunicación porque no manejo las redes sociales, lo único que sí te digo que en los últimos dos años hemos sido muy correctos, de que siempre es por las vías correspondientes, de repente yo creo que hay que subir un poquito más el tono como lo hacen otros equipos, jugadores y a lo mejor esa es la forma. Yo creo que no, creo que lo mejor es lo que hemos hecho", declaró a TUDN.

El directivo del Guadalajara admitió que el equipo comandado por Marcelo Michel Leaño no ha podido sobreponerse a cualquier adversidad, por lo que aseguró que el arbitraje no debe ser ocupado como pretexto.

"No hemos sido capaces nosotros en lo deportivo, dentro de la cancha, de superar las adversidades, la que se presente, el rival, el clima, la cancha, el arbitraje, lo que sea, siempre tienes que superar estos obstáculos si quieres ser campeón o avanzar, que no suene como pretexto", concluyó.

¿Cuándo jugará Chivas?

El Guadalajara regresará a la actividad este miércoles cuando visiten al Atlético de San Luis en la jornada 8 del Clausura 2022, mientras que el fin de semana recibirán a Santos en la cancha del Estadio Akron.

