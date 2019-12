Uriel Antuna confiesa quien lo convenció de venir a Chivas

La directiva de Chivas está haciendo un gran esfuerzo para que en el 2020 exista un equipo capaz de pelearle de tú a tú el campeonato a cualquier equipo del futbol mexicano y para ello han hecho una inversión de más de $50 millones de dólares.

Una de las joyas que llegó en este mercado es Uriel Antuna, quien fue convencido personalmente por Ricardo Peláez para que viniera a ganar un campeonato con el Guadalajara.

“El reto de regresar a Chivas me convenció, me gustan las cosas difíciles, los retos, me gustó la manera en cómo me lo planteó Peláez, el reto es lo que me convenció a venir”, comentó en una entrevista para TUDN

También explicó que se ha sentido muy cómodo en el plantel y que viene aportar el máximo para alcanzar las metas que tiene la institución.

“Vengo a sumar de cualquier manera, con asistencias, goles, ayudando al compañero, defendiendo, atacando, a donde me ponga el ‘Profe’ (Luis Fernando Tena) voy a dar el máximo, siempre el compromiso está ahí y creo siempre lo que he demostrado en los clubes anteriores, es mi compromiso principal, entregarme al cien y las cosas van a venir solitas”, concluyó Antuna.