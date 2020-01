Víctor Guzmán confesó el duro destino que le esperaba de no ser futbolista

Víctor Guzmán es uno de los ocho refuerzos con los que cuenta el Rebaño Sagrado para afrontar el Clausura 2020. El volante llegó procedente de Pachuca y, a pesar de haber surgido de las fuerzas básicas de Chivas y de ser jugador de la Selección mexicana, los hinchas están ansiosos en saber más sobre el hombre de 24 años.

En una entrevista íntima con TUDN, Guzmán reveló el camino en el que hubiera terminado de no ser por el fútbol: "Si no hubiera tenido la oportunidad de trascender jugando al fútbol pienso que hubiera caído en las drogas, hubiera estado en otras cosas de mafia o algo, le doy gracias a Dios y a la vida por donde me puso".

Pocho también recordó detalles de una infancia en la que las cosas no le fueron fáciles en el barrio de Tonalá, en la que le tocaba convivir con drogas y violencia: "Poca gente sabe lo que realmente pasé, lo que viví, los que somos de cuna humilde de barrio sabemos lo que hay que luchar día a día, no ser dejados, de donde soy es algo normal el ver drogas, ver golpes, si no te defendías te agarraban de menso, mucha gente no lo ve hasta que le toca vivir. Pasaba gente con bates en las manos, con cuchillos y esas cosas".

Por último, el futbolista sorprendio cuando contó que rechazó las comodidades que le ofeció el cuadro de Luís Fernando Tena en su regreso. Guzmán explicó que le ofrecieron casa u hotel cerca del club, pero que prefirió seguir viviendo en casa de sus padres en Tonalá. "No importa que haga una hora diaria de camino al entrenamiento, para que siga viendo la gente que a pesar de todo lo que se pueda lograr que no olviden de dónde vienen y que tratemos de ayudar lo más que se pueda y vamos a hacer fundaciones para que Tonalá crezca cada vez más", concluyó el volante que lleva 41 goles convertidos en su carrera.