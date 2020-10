Víctor Manuel Vucetich certifica que Cristian Calderón llega al Clásico Tapatío y Jesús Molina seguirá ausente

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, confirmó este miércoles que tanto el mediocampista Fernando Beltrán, como el polivalente defensor Cristian Calderón estarán disponibles de inicio en su plantilla para este sábado frente al Atlas en el Estadio Akron, una nueva edición del legendario Clásico Tapatío, en el marco de la Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Pero anunció que el capitán Jesús Molina seguirá ausente, para completar su recuperación de una lesión muscular.

El entrenador del Club Deportivo Guadalajara participó este miércoles en un atípico Día de Medios previo al Clásico Tapatío, a través de una video conferencia de prensa, en la que expresó que la pausa de esta Fecha FIFA de octubre, "la aprovechamos principalmente para hacer un trabajo específico con los jugadores que nos quedaron, porque prácticamente trabajamos solamente con ocho elementos, los demás estuvieron en selección y algunos trabajaron en Sub-20 y con el Tapatío. La selección se los llevó para trabajar (a los convocados a la categoría Sub-23 u Olímpica) y eso nos impidió a nosotros hacer lo que pretendíamos. Sin embargo, creo que también aprovechamos para darles una pausa, un descanso sobre todo mental a los jugadores".

El "Rey Midas", como se conoce en el futbol mexicano a Vucetich, señaló que la caída en el Clásico Nacional "fue hace dos o tres juegos atrás, eso ya es parte del pasado. Hoy día nos estamos enfocando plenamente en Atlas, es el que cuenta en estos momentos y estamos mentalizados, porque esos puntos van a ser fundamentales para aspirar a esa calificación y buscar en ese sentido una mejor posición dentro de la tabla". Aunque reconoció que "un clásico por supuesto que duele y también tenemos una oportunidad posteriormente para poder enmendar y corregir el camino".

El técnico de las Chivas reconoció que su principal objetivo sigue siendo entrar a la Fiesta Grande entre los mejores cuatro de la clasificación general y señaló que "sobre todo para calificar en esa posición de los cuatro de arriba, sí el margen es cero. Para entrar dentro de los ocho, el margen es un poquito más amplio y para entrar dentro de los 12, es otro margen. Es evidente que lo que pretendemos nosotros es ganar esos encuentros, cerrar de la mejor manera y buscar una posición que nos permita entrar dentro de esta Liguilla lo mejor colocados que podamos estar". En cuanto al duro cierre de este Guard1anes 2020, "es parte del calendario que tenemos, sabemos del compromiso con Atlas y que vamos a buscar como lo hemos hecho en todos los encuentros esa ansiada victoria. Estamos trabajando muy convencidos y muy concentrados en lo que cada partido nos representa. Hoy nos toca un clásico que tiene ese extra que debemos darle y que buscaremos darle a nuestra afición".

Vucetich, en cuanto a su nómina principal, anunció que al "Nene" Beltrán "lo hemos ido evaluando. Ha habido una competencia muy buena, porque ha habido un crecimiento de todos los jugadores y él esta apto para ser considerado de inicio si es necesario o no". Agumentó que "tenemos a prácticamente todo el plantel, excepto Molina y (José) Madueña, tenemos un plantel apto para poder enfrentar y cubrimos todas las posiciones en el terreno de juego. Nos falta solamente la llegada de (Gilberto) Sepúlveda, que está con la selección, los demás elementos están en condiciones, tanto el Chicote como Beltrán, como los cuatro elementos que estuvieron en la selección (Jesús Angulo, Uriel Antuna, José Juan Macías y Alexis Vega) están listos para ser considerados".

El entrenador del Guadalajara, en cuanto a la presión que pueda generar este Clásico Tapatío, bromeó un poco y señaló que "no hay partido que no genere presión, esto lo he vivido durante apenas 33 años que llevo en esta profesión. Así he vivido toda mi vida, librándola mes con mes para poder estar acá". Vucetich, sobre la ausencia de la afición en el Estadio Akron para este tipo de partido, reconoció que "es muy triste, Chivas es uno de los equipos que más sufre con esto de la pandemia, porque a donde quiera que va siempre tiene cientos de aficionados en cualquier plaza. Nos estamos adaptando a esta modalidad y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin esa motivación, sin esa carga de adrenalina cuando esta un estadio lleno".