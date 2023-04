Veljko Paunovic se está convirtiendo en una grata revelación en el futbol mexicano debido a su estilo de juego y alta efectividad, ya que en menos de un semestre al frente de Chivas logró devolverle el protagonismo a los rojiblancos acercándolos a un punto de la clasificación matemática a la Liguilla de este Clausura 2023, por lo que clubes nacionales y extranjeros le siguen la pista.

El estratega europeo arribó al Guadalajara en diciembre del 2022 como parte de la propuesta deportiva de Fernando Hierro; sin embargo, de inmediato fue revolucionando a los rojiblancos desde la pretemporada y ahora, a una fecha de que concluya la fase regular del torneo, está a un triunfo de igualar el récord de puntos de los tapatíos en torneos cortos.

Es por eso que el Inter de Miami, que se encuentra ubicado en una severa crisis de resultados en la MLS, estaría interesado en hacerse de los servicios de Paunovic debido a su trabajo en el chiverío, aunado a las gratas impresiones que dejó tras su paso por Chicago Fire, según reveló el comunicador Alex Calabrese.

Hasta el momento no ha habido una postura oficial por parte de Chivas o del mismo Veljko Paunovic, por lo que no se ha podido confirmar esta versión; sin embargo, Rebaño Pasión pudo saber que el estratega europeo no se inquieta por los rumores y se mantiene cien por ciento enfocado en su trabajo con el Guadalajara.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Mazatlán?

Chivas no se tomará un descanso, ya que saben que el duelo contra la escuadra de la Perla del Pacífico es crucial para amarrar su boleto a la Liguilla el próximo sábado 29 de abril del 2023 en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron.